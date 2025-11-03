Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cámara Castellón y Cajamar analizan los desafíos globales con José Ignacio Torreblanca

Una jornada reúne a empresarios y directivos de compañías castellonenses

José Ignacio Torreblanca durante su intervención en la jornada.

José Ignacio Torreblanca durante su intervención en la jornada. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

La Cámara de Comercio de Castellón y la banca cooperativa Cajamar han celebrado un nuevo encuentro empresarial que ha contado con la participación de José Ignacio Torreblanca, politólogo, profesor universitario y Distinguished Policy Fellow del European Council on Foreign Relations (ECFR).

Bajo el título Diálogo sobre geopolítica y relaciones económica, la jornada ha reunido a una treintena de empresarios y directivos de compañías castellonenses interesados en profundizar en los grandes retos globales que condicionan la economía y los mercados internacionales.

Eduardo Holgado, Lola Guillamon y Jose Ignacio Torreblanca.

Eduardo Holgado, Lola Guillamon y Jose Ignacio Torreblanca. / Mediterráneo

Durante el acto, la presidenta de la Cámara de Comercio, Mª Dolores Guillamón, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros como espacios “para generar sinergias, compartir conocimiento y fortalecer la red de colaboración que tanto necesitamos para seguir avanzando juntos”. Guillamón ha agradecido también el apoyo de Cajamar y, en particular, de su director territorial en Castellón, Eduardo Holgado, por su compromiso con el desarrollo del tejido empresarial provincial. Holgado ha celebrado la buena sintonía que la entidad financiera mantiene con la Cámara de Comercio de Castellón, “lo que nos permite celebrara conjuntamente encuentros empresariales tan interesantes como el que ha impartido José Ignacio Torreblanca”.

Ucrania y Oriente Medio

En su intervención, José Ignacio Torreblanca ha ofrecido un análisis en profundidad sobre el contexto geopolítico actual y los grandes desafíos del comercio internacional, condicionado por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, así como por las tensiones derivadas de las políticas proteccionistas de Estados Unidos. Además, durante su ponencia, ha examinado el papel de la Unión Europea en la escena internacional y su esfuerzo por promover nuevos acuerdos económicos globales que garanticen la estabilidad y refuercen su autonomía estratégica.

Tras la ponencia, los empresarios y directivos asistentes han compartido un almuerzo de trabajo con los representantes de la Cámara y del equipo de Cajamar, en un ambiente distendido que ha permitido continuar el intercambio de ideas con el ponente.

