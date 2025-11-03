Carrasco respeta la decisión de Mazón y se pregunta cuándo va a dimitir Sánchez

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha mostrado su punto de vista después de que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, haya anunciado su dimisión este lunes. Al respecto, Carrasco ha señalado que "es una decisión personal que yo la valoro y la respeto". "Y ahora que ya se ha producido la dimisión de Mazón, yo me pregunto ¿cuándo va a dimitir el señor Sánchez?", ha expresado la munícipe.

Abandono de Pedro Sánchez

La presidenta local del PP de Castelló ha reprochado la actitud de Sánchez los días inmediatamente posteriores a la dana diciendo: "Yo creo que esos días hubo un sentimiento de abandono precisamente por no haberse declarado la emergencia nacional y por no haber actuado a tiempo. De hecho, la frase fatídica de si necesitan ayuda que la pidan nos va a acompañar".

"Una ayuda del Gobierno central que no llega"

Un año después de la tragedia, ha continuado Carrasco, "todavía estamos pidiendo ayuda que no llega y que no recibimos. Y el problema es que si se volvieran a producir unas lluvias tan cuantiosas como las que se produjeron ese fatídico 28 de octubre, volvería a pasar lo mismo, porque no hay ni una sola infraestructura nueva, ni una obra de canalización, absolutamente nada por parte del Gobierno de España". Por tanto, ha insistido, "ahora que ya se ha producido la dimisión de Mazón, ¿va a dimitir el señor Sánchez?, porque salió corriendo de Paiporta y no ha vuelto, volvió al funeral pero no ha vuelto con las ayudas prometidas ni con las infraestructuras que necesitamos", ha insistido.

Los alcaldes, al pie de los caballos

La alcaldesa ha recordado que igualmente en clave local, "Castellón también necesita esas infraestructuras y los únicos que estamos dando el do de pecho y estamos tratando de proteger a la población somos los alcaldes que nos dejan a los pies de los caballos.

"Ahora se abre un tiempo nuevo"

Preguntada por ¿quién cree que sucederá a Carlos Mazón, la munícipe ha señalado: "Yo no voy a entrar en ese tipo de valoraciones, ahora se abre un tiempo nuevo. Yo insisto, ha sido una decisión personal que yo respeto y valoro", ha indicado.

Una situación que se ha de resolver lo más rápido posible

Respecto a los tiempos, preguntada si esta situación se debería resolver lo más rápido posible, ha indicado Carrasco que: "indudablemente.Tenemos que tratar de estar al servicio de los valencianos, que es para lo que estamos todos. Y por tanto, tenemos que ponernos a trabajar como hacemos, insisto, los alcaldes cada día a pie de calle".

"Entonces creo que se tiene que resolver lo más rápido posible, por supuesto que sí".

Preguntada si considera que la decisión de Magno ha sido tardía o en el momento adecuado, ha indicado: "Yo la valoro y la respeto, porque es una decisión personal".