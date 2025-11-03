El corredor mediterráneo por Castellón también pasa por Teruel: repaso al estado de las obras

El tramo ferroviario entre Sagunt y Zaragoza permanece cerrado por obras desde mediados de febrero. Desde entonces, los viajeros disponen de un servicio alternativo de autobuses. Esta infraestructura afecta directamente a Castellón, no solo porque atraviesa la comarca del Alto Palancia, sino porque será clave en el desarrollo del corredor mediterráneo por el norte de la provincia.

La razón es que el tren se detendrá entre Castelló y Tarragona para realizar un cambio inédito en España: las vías se estrecharán para adoptar el ancho internacional, eliminando así el ancho ibérico.

Retrasos y nuevos plazos

Esta actuación, prevista para finales de este año, depende de que el trayecto aragonés esté restablecido, ya que será el que permita el paso del tráfico ferroviario de mercancías mientras el norte de Castellón queda temporalmente sin servicio.

Como suele ocurrir en proyectos de esta magnitud, la complejidad de los trabajos ha desbaratado los plazos iniciales. El ente público Adif, encargado de la gestión de infraestructuras ferroviarias, esperaba que las obras en la comunidad vecina finalizaran en nueve meses. Sin embargo, la semana pasada se presentó el nuevo estado de los trabajos, y se explicó que los plazos se amplían, fijando como objetivo que la reapertura llegue durante el primer cuatrimestre de 2026.

Coordinación entre territorios

A pesar de este contratiempo, desde el Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo detallan a este periódico que el retraso no afectará al tramo Castelló-Tarragona. "Se mantiene la fecha de finales de 2026 para proceder al corte de la circulación", indican. Y eso, a pesar de que la electrificación de la vía en Aragón, principal mejora del proyecto, no quedará completada a comienzos del próximo año.

Las empresas de transporte de mercancías seguirán operando con trenes mixtos entre Sagunt y Zaragoza, de modo que podrán circular tanto en tramos electrificados como en aquellos que solo admiten locomotoras diésel.

El motivo principal del retraso es la dificultad de instalar las catenarias en los túneles, lo que ha obligado a realizar modificaciones estructurales de gran calado, e incluso a demoler algunos pasos, como el de Jérica.

Desde el comisionado señalan que esta vía "apenas ha recibido inversiones en los últimos 110 años", lo que ha complicado la ejecución. A ello se suma la necesidad de construir subestaciones eléctricas y la correspondiente carga administrativa que ello implica.

Avance del tercer hilo

Mientras tanto, las obras del tercer hilo entre Castelló y València, una infraestructura en desarrollo desde hace más de una década, todavía no están finalizadas. "Están prácticamente listas, a la espera de culminar un tramo en Sagunt". Se prevé que en breve la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria supervise los trabajos, como paso previo a su entrada en funcionamiento.

Este momento llegará durante el primer semestre del próximo año. El tercer hilo ha sido especialmente complejo, por la necesidad de compatibilizar el ancho ibérico con el internacional en una misma vía. Por ello, se decidió que el tramo Castelló-Tarragona prescindiera del ancho ibérico.

Desde la oficina del comisionado explican que las lluvias de octubre afectaron a las obras en puntos como Santa Magdalena, aunque las demoras han sido limitadas. El corte de la vía durará seis meses, con la esperanza de que no haya nuevos imprevistos.