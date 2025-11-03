Julián, profesor experto de FP: "Queremos recuperar nuestro sueldo y nuestra dignidad"
El profesorado experto de FP inicia una huelga por el empeoramiento de sus condiciones laborales y reducción salarial
"Queremos recuperar nuestro sueldo y nuestra dignidad". Quien así habla es Julián Mateo, profesor experto de FP, del área de energías renovables. Este colectivo, que aglutina medio millar de docentes en la Comunitat, ha protagonizado este lunes una concentración ante la dirección territorial de Castellón y está de huelga indefinida en toda la autonomía por sus condiciones laborales.
La situación está afectando a miles de alumnos de la Comunitat en un momento crítico, ya que en muchos centros los estudiantes llevan dos meses sin haber podido dar ciertas clases de ciclos formativos porque los profesores expertos no se habían incorporado a sus puestos. Y no lo habían hecho debido al retraso en la contratación por parte de la Conselleria de Educación.
Plazas sin cubrir y alumnos sin clase
Según informan en un comunicado, el Decreto 97/2025, publicado el 1 de julio, ha recortado de manera drástica las condiciones laborales del profesorado experto y especialista, reduciendo el horario y, en consecuencia, las retribuciones hasta un 41% menos. "Esta medida impide desarrollar adecuadamente tareas esenciales como la atención al alumnado, las familias, el seguimiento del proceso educativo, el mantenimiento de talleres y materiales, la coordinación docente y con los centros, la investigación de empresas para la FP dual y el seguimiento de los proyectos formativos", denuncian los afectados en un comunicado.
Se trata de personas, como recuerda Chelo Valls, de CCOO, que han trabajado en el sector privado y a las que se han reducido horas y empeorado sus condiciones laborales y, además, se han sacado menos contratos.
Desde el inicio de curso, centenares de vacantes continúan sin cubrirse en los centros educativos de todas las comarcas valencianas: es el caso de municipios de la provincia de Castellón como Vila-real, Benicarló, Vinaròs, Castelló de la Plana, Vall d'Uixó o Jérica, entre otras muchas.
Las adjudicaciones, según denuncia el profesorado, se han hecho con errores e incidencias constantes, y numerosos lugares han quedado desiertos: cerca de un 15% de las plazas ofrecidas. En consecuencia, muchos módulos prácticos y proyectos profesionales no pueden impartirse con normalidad, cosa que supone pérdida de horas lectivas, prácticas canceladas y una desconexión creciente entre la formación y la realidad profesional, artística o productiva.
Los centros de Formación Profesional y de Enseñanzas Artísticas Superiores —IES, CIFP, Conservatorios, Escuelas de Arte y Diseño, Escuelas Oficiales de Idiomas y Centros de Enseñanzas Deportivas— se encuentran al límite por la falta de este personal esencial, según denuncian los docentes. Los departamentos más afectados son los de Aeronáutica, Sanidad, Electricidad y Electrónica, Automoción, Industrias Alimentarias, Informática, Imagen Personal, Artes Plásticas, Diseño, Danza, Música, Idiomas y Deportes, entre otros muchos.
En riesgo de no poder titularse
Iván Fernández, profesor experto de FP en el IES de Jérica Viver, explica que, por ejemplo, en el caos de su centro hay al menos 8 profesores expertos que no se han podido cubrir, siendo la titulación más afectada grado superior de coordinación de emergencias y protección civil. "En el grado superior actualmente hay dos o tres docentes, cuando se necesitan unos ocho o nueve", señala. Fernández advierte de las consecuencias que puede tener para el estudiantado: "Los alumnos que actualmente están estudiando el grado superior, los que tuve el año pasado en primero, que han pasado el segundo, no podrán titular y no podrán acabar los estudios. Si no se resuelve esta situación, ¿será un año perdido para ellos? Por supuestísimo", advierte.
Según añade se trata de un ciclo cuya titulación, a nivel de oposición se ha implantado como requisito indispensable, por lo que sin esta titulación no pueden presentarse, lo que llevará a muchos a desembolsar 8.000 euros para irse a la privada.
Fernández destaca el nivel de implicación del equipo directivo, del equipo docente del IES Viver Jérica: "Siempre se ha buscado la excelencia. De hecho, este centro educativo en la ESO y bachiller ha quedado entre los cuatro primeros de la comunidad valenciana".
Falta de reconocimiento
Fernández lamenta la falta de reconocimiento al profesorado experto con este empeoramiento de sus condiciones: "Nosotros nos hemos dejado la piel en charlas, en visitas, en que nos abran las puertas de la UME, de Torrejón de Arroz, en plantear excursiones, visitas, colaboración, firmar convenios de colaboración con los consorcios, con los ayuntamientos, con las empresas.... Entonces, aquí se ha metido una cantidad de horas y una cantidad de energía. Estamos muy frustrados con la forma en la que se nos ha tratado", concluye.
En la misma línea, Julián Mateo señala que se ha perdido hasta casi el 50% del sueldo así como horas de reunión de departamento o con el claustro y de atención a las familias. "Nos salen unos cálculos de alrededor de unos 15 minutos por clase. Es lo que disponemos de tiempo para poder preparar contenido", ha apuntado. Tenemos unos conocimientos muy profundos de esa materia y conocemos infinidad de empresas para que los alumnos puedan hacer las prácticas. Todas esas horas, todo lo hemos perdido", ha apuntado.
Reuniones con conselleria
La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha iniciado un proceso de negociación con los sindicatos sobre las retribuciones del profesorado experto de Formación Profesional.
El director general de Personal docente, Pablo Ortega, ha mantenido este lunes un encuentro con representantes de expertos de FP, alumnado, y de los sindicatos STEPV, CCOO y UGT. Durante el encuentro se ha acordado que estos grupos presentarán una propuesta de retribuciones y este jueves desde la Conselleria de Educación se formalizará una contrapropuesta.
Según Conselleria, desde la publicación del Decreto 97/2025 los expertos y especialistas de FP cuentan con contrato indefinido, 14 pagas anuales y tienen derecho a trienios.
El director general de Personal Docente ha destacado que la Conselleria “está dispuesta a negociar, ya que estamos comprometidos con una FP de calidad, y apostamos por una formación más conectada con la realidad empresarial, facilitando la transferencia de conocimientos y experiencias de primer nivel al sistema educativo valenciano”.
Por su parte, los sindicatos han reivindicado nueve puntos
1. Derogación inmediata del Decreto 97/2025.
2. Recuperar las horas lectivas recortadas y reconocer la jornada completa con 18 horas de docencia, como el resto del profesorado de FP y Secundaria.
3. Equiparación salarial y laboral con el profesorado funcionario, incluyendo complementos, trienios y sexenios.
4. No obligar a compatibilizar la docencia con la actividad en el sector productivo.
5. Eliminar el requisito de los dos años de actividad externa para poder formar parte de la bolsa de trabajo.
6. Estabilizar el profesorado experto y especialista que lleva años concatenando contratos temporales en fraude de ley.
7. Reconocimiento oficial de la condición docente de todo el personal experto y especialista.
8. Cobertura inmediata de todas las vacantes en los centros de FP y Enseñanzas de Régimen Especial.
9. Mejoras en infraestructuras, equipaciones y recursos para garantizar una formación práctica de calidad.
