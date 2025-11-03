L'UJI demostra que el temps que l'alumne passa en el bus escolar afecta el seu rendiment
Un estudi constata la repercussió en el compromís acadèmic amb el centre, els companys i el professorat
Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, anualment es realitzen a Espanya 24 milions de desplaçaments en transport escolar. Un equip de docents de la Universitat Jaume I de Castelló ha realitzat un estudi que indica que el temps que l'alumnat dedica als desplaçaments al centre educatiu (especialment quan es tracta de trajectes llargs amb autobús) pot afectar negativament el seu compromís acadèmic. Aquesta menor implicació pot repercutir, a més, en l'àmbit emocional i social.
Les dades han revelat que els qui triguen més perceben menys engagement que els qui arriben abans. L'engagement s'interpreta com la implicació o vinculació de l'estudiant per a aconseguir els objectius acadèmics i està compost per tres dimensions diferents però interrelacionades: afectiva-emocional, cognitiva i comportamental. En el cas de l'alumnat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, cal tenir en compte que han de fer front a una gran quantitat de desafiaments. Per a això, és necessari el desenvolupament d'habilitats i competències que milloren el seu aprenentatge, aspecte que es relaciona en gran manera amb el compromís acadèmic.
«Pensem que experimenten una relació més negativa cap al seu lloc d'estudis i això pot influir en les seues relacions interpersonals amb els seus iguals i professorat (engagement afectiu-emocional), en la seua implicació psicològica cap al procés d'ensenyament i aprenentatge, com la motivació per a aprendre, les expectatives o l'esforç per comprendre idees i habilitats complexes (engagement cognitiu) i en la seua implicació i esforç (engagement comportamental)», expliquen els investigadors.
L'equip de treball que ha realitzat la recerca ha estat integrat per Laura Abellán Roselló, del grup Dificultats de l'Aprenentatge, i Pablo Marco Dols i Javier Soriano Martí, de l'Institut Interuniversitari de Geografia, que han publicat recentment l'article científic Afectació de la durada de la ruta de transport escolar en el compromís acadèmic (engagement) d'estudiants d'educació secundària obligatòria i batxillerat en el número 410 de la Revista de Educación.
Estudi
La mostra ha estat composta per 470 estudiants d'educació secundària obligatòria (ESO) i batxillerat dels IES La Vall d'Alba i Serra d’Espadà d'Onda, localitats totes dues de la província de Castelló. D'ells, 232 eren homes (49,4%) i 238 dones (50,6%) i les seues edats oscil·laven entre els 13 i els 21 anys. El centre de la Vall d'Alba disposava de nou rutes escolars, sent la de major dimensió de 55,16 km per sentit, i Onda disposava de quatre rutes, sent la de major longitud de 52,9 km. Pel que fa als temps, el 33,8% de l'alumnat trigava a arribar menys de 15 minuts, el 28,9% trigava entre 16 i 30 minuts, el 22,2% trigava entre 31 i 60 minuts i el 15,1% trigava més de 61 minuts.
En opinió de l'equip investigador, «l'estudi pot servir de base per a fer costat al personal docent a l'hora de desenvolupar i fomentar mesures per a evitar la falta de compromís acadèmic derivat del temps que perd l'alumnat a arribar al centre escolar». A més, «pot proporcionar informació per a dissenyar projectes docents efectius en l'ensenyament de centres educatius rurals, millorant resultats de satisfacció i rendiment acadèmic», que han d'anar unides a «oportunitats de desenvolupament professional al professorat, com ara tallers sobre actituds positives i autoconfiança, ja que aquesta formació té un efecte positiu en els docents i en les seues bones pràctiques».
Article: Abellán- Roselló, L., Marco- Dols, P., & Soriano- Martí, J. (2025). Afectación de la duración de la ruta de transporte escolar en el compromiso académico (engagement) de estudiantes de educación secundaria obligatoria y bachillerato. Revista de Educación, 410, 275–294. https://doi.org/10.4438/1988-592x-re-2025-410-714.html.
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Empieza la avalancha de las luces V16: más de 400.000 castellonenses tendrán que comprarlas
- Mapa de zonas inundables: Castellón tiene nueve centros educativos, dos residencias y el hospital General en riesgo
- Centros comerciales y supermercados que abren en Castellón este sábado de Tots Sants: los horarios
- Casi 14.000 trabajadores de Castellón, a un paso de poder jubilarse antes sin ‘castigo’
- Geolocalizadores, drones y hasta fragmentos de ADN: así detectan la ‘mandarina de oro’ ilegal en Castellón
- El director de la Escola d'Arts de Castelló: «Sólo podremos crecer cuando se trasladen los conservatorios»
- El hermano de una de las víctimas de Joaquín Ferrándiz estalla tras conocer sus nuevos problemas con la justicia: 'Es un peligro