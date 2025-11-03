La presidenta del Partido Popular de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, exige al Gobierno de Sánchez que "asuma de una vez por todas sus responsabilidades y que deje de utilizar una tragedia para hacer política". "Sánchez se ha quedado sin excusas y solo tiene un camino: dimitir o convocar elecciones", afirma la líder provincial después de la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat.

"El PSOE lleva un año utilizando una tragedia para sus cálculos electorales. No podemos permitir que un presidente que estaba en La India en plena tragedia o tomando el control del Consejo de RTVE y que en siete años no ha hecho ni una sola obra para prevenir catástrofes ante fuertes lluvias intente reescribir lo sucedido con mentiras, insultos y bulos”, indica Marta Barrachina.

"Desde el PP de la provincia de Castellón vamos a seguir trabajando y dejándonos la piel por todos los ciudadanos, con proximidad y con hechos reales para mejorar la vida y las oportunidades de nuestra provincia. Y seguiremos alzando la voz ante todas las administraciones por aquello que es justo", explica la líder provincial.

"Mientras que desde el Gobierno provincial y el autonómico llegan ayudas reales y efectivas a la provincia de Castellón y al conjunto de la Comunitat Valenciana, desde el Gobierno de Pedro Sánchez nos siguen castigando con una infrafinanciación impuesta y por la que nos deben más de 200 millones de euros. Los castellonenses deben saber que mientras nosotros alzamos la voz por sus derechos, hay quienes callan por sus intereses”, lamenta la presidenta del PPCS.

La líder ha recordado que con la llegada del PP al frente de los Gobiernos provincial y autonómico “Castellón está avanzado. Y son hechos, no son palabras”. “La provincia ha avanzado en inversiones y en la coordinación en el abastecimiento de agua en la provincia, ha recuperado el CICU y se ha licitado el tan necesario nuevo Hospital General", ha puesto como ejemplos la presidenta provincial.

Además, Marta Barrachina ha recordado que con la gestión del PP en la Generalitat Valenciana, con el hasta ahora president Carlos Mazón, en la Comunitat se siguen bajando y eliminando impuestos, como el de sucesiones; se han duplicado los mamógrafos en la provincia, o se ha instaurado la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, entre otras medidas.