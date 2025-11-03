PSPV y Compromís afean en Castellón la dimisión "tardía" de Mazón y exigen elecciones

Cargos de PSPV-PSOE y Compromís en la provincia de Castellón han afeado este lunes el anuncio de dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, realizado esta mañana y han reclamado la convocatoria de elecciones.

El líder de los socialistas castellonenses, Samuel Falomir, ha señalado que la decisión “llega muy tarde, después de un año de mentiras y excusas”, y ha subrayado que “ha sido gracias a la presión de un pueblo digno, y no por voluntad de los representantes del Partido Popular de Castelló, que han sido la voz de su mentira en nuestra provincia”.

“El PP, pero también VOX, han sostenido todo este tiempo a un presidente que, en el peor día para los valencianos y valencianas, no estuvo donde debía estar. Durante doce meses se ha dedicado a construir un relato judicial para salvarse del banquillo de los acusados, aunque eso implicara humillar a las víctimas”, ha denunciado Falomir. “Tanto Marta Barrachina como Begoña Carrasco y los portavoces locales del PP han asumido ese relato que pisotea la dignidad de las víctimas y las condena a revivir su peor dolor. Nunca pensaron en ellas”, ha añadido.

"A medias"

El dirigente socialista sostiene que “tanto Mazón como todos aquellos que le dan oxígeno siguen burlándose de la ciudadanía”, ya que “ni siquiera ha formalizado su renuncia a Les Corts Valencianes”. “Es una dimisión a medias, en diferido, sin autocrítica y con apenas dos palabras para las víctimas”, ha remarcado.

Por ello, ha exigido que “los valencianos y valencianas tengan el derecho de expresarse en las urnas”. “Cualquier salida que no pase por unas elecciones es una falta de respeto a las víctimas y a la democracia”, ha subrayado. En este sentido, ha apelado a la sociedad valenciana a “no bajar la presión”, porque “ahora es el momento de sacar de los gobiernos a los cómplices de tanta infamia y abrir una nueva etapa con Diana Morant como presidenta”. “Devolveremos la dignidad y la verdad a las instituciones valencianas”, ha concluido.

El secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, ha lamentado que Mazón "no tenga ni la dignidad para dimitir", aunque ha matizado que “el problema real es un PP que se lo permite”. “Hoy se ha vuelto a demostrar que la Comunitat Valenciana necesita una salida digna a este sainete, y la única posible son unas elecciones”, ha valorado Simó, señalando que “es hora de dejar cálculos partidistas y dar voz a los valencianos”.

Mientras, el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, ha calificado a Mazón como “el peor president de la historia de los valencianos”, ya que “ha dado la espalda a la ciudadanía en el momento que más le necesitaba”.

"Subordina a la extrema derecha"

“Ha tomado la decisión tarde, un año tarde, y solo por la presión de la ciudadanía frente a un PP, también el de Castellón, que como Barrachina le ha aplaudido desde el último momento”, ha apuntado Guardiola.

El portavoz de la coalición valencianista ha recalcado que Mazón "ha tomado la decisión mal", porque “no ha aclarado su futuro y porque solo busca seguir aforado para escaparse de la causa judicial”. “Y lo hace de una forma antidemocrática, porque, lejos de irse y convocar elecciones para que el pueblo decida, subordina el futuro president de la Generalitat a la extrema derecha”, ha sentenciado Guardiola.