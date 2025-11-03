Cuánto vale la tierra en Castellón: este es el ranking de precios

Cuánto vale la tierra en Castellón y cómo ha evolucionado su tasación según el tipo de cultivo es lo que ha analizado la consultora Cocampo en su informe recién publicado, Precios de la Tierra de Uso agrario 2025, elaborado a partir de estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de su propia base de datos.

Los terrenos dedicados al cultivo de cítricos se han revalorizado en el periodo 2020-2024, en Castellón, un 2,1% y se sitúan en 28.720 euros por hectárea. Es la segunda provincia de la Comunitat en precio y en incremento de valor en estos último lustro. En Alicante el valor del terreno para cultivo de naranjas es de 43.535 euros, tras subir su valor un 6,7%; y en Valencia, se posiciona en 27.735 euros la hectárea, siendo la de importe más bajo y que menos se revaloriza, de hecho, baja, un -2,7%.

En valor, como se aprecia en la tabla adjunta, la tierra más cara en Castellón en 2024 es la de cítricos, y le sigue el terreno apto para huerta. Otro dato reseñable es que la parcela que más ha subido de valor es la arable de secano, un 58% en estos cinco años, con un precio de 6.712 euros. El secretario general de la Unió Llauradora en Castellón, Carles Peris, tras conocer los datos del informe de Cocampo, valoró que «el IPC sube y por ello el precio y valor de la tierra, evidentemente, también. Otro factor que puede influir en la revalorización de los terrenos es la implantación de las energías renovables -como ejemplo, los proyectos de huertos con placas solares-».

En opinión de Peris, lo que sí es mínimo es la variación de precios de los huertos de cítricos y de las tierras para cultivos de regadío, donde en general «la subida efectuada es muy poca, y vendría dada más por el efecto del IPC, a diferencia de lo que parece estar ocurriendo con las de secano, donde puede ser más especulativo y los precios se han incrementado algo más en la provincia».

Valoración Cocampo

Finca agrícola. / Mediterráneo

A escala nacional, en España, el estudio confirma que en los últimos cinco años el precio de la tierra agraria se ha revalorizado un 13,8%, con especial protagonismo de las superficies de regadío e intensivos de alto valor. Murcia, Baleares y Madrid lideran los incrementos a nivel autonómico.

El interés inversor se explica, en gran medida, por las expectativas de revalorización del suelo. De acuerdo con el informe, el valor medio de la tierra en España alcanzó los 10.248 euros por hectárea en 2024, lo que representa un incremento del 13,8% en cinco años. Respecto a 2023, este valor subió un 2,8%, en línea con la inflación, según Cocampo.

«Esta revalorización, junto con la estabilidad del activo frente a la volatilidad de otros mercados, explica por qué el interés inversor por las fincas rústicas sigue al alza. Los compradores ven una oportunidad de inversión segura, capaz de proteger el patrimonio y generar una revalorización a medio y largo plazo», afirmó Regino Coca, fundador y CEO de Cocampo.

Compraventa de fincas

Campo de olivos. / Mediterráneo

La compraventa de fincas rústicas en la provincia de Castellón, según los últimos datos del INE, muestra una tendencia al alza en este 2025, sin ser espectacular. En concreto, en julio se efectuaron en Castellón 357 operaciones sobre terrenos de cultivo, frente a los 317 del mismo mes del año anterior. Y en el acumulado de los siete primeros meses se contabilizaron 2.461 transacciones de tierras, un 13% más que en el mismo periodo del 2024, con 2.177, algo menos.