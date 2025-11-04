El acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica desploma la cosecha de mandarinas en un 40%

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) ha denunciado ante las instituciones europeas, en Bruselas, “el demoledor impacto comercial y fitosanitario que está provocando el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Sudáfrica para la citricultura de la Comunitat Valenciana”.

Según un informe elaborado por la organización agraria a partir de datos oficiales de la Conselleria y el Ministerio de Agricultura, así como de la Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica (CGA), desde 2016, año de la firma de dicho tratado, la producción de las clementinas y satsumas tempranas valencianas se ha desplomado un 40%.

Así, se ha pasado de 361.226 a 211.718 toneladas, debido, principalmente, al solapamiento en el tramo inicial de la campaña citrícola con las mandarinas tardías de Sudáfrica, a contraestación, cuyas exportaciones al mercado europeo se han más que triplicado en esta última década, incrementándose de 53.869 a 180.140 toneladas.

Asimismo, Sudáfrica plantó de 2012 a 2017, cuando se fraguó el acuerdo, más de diez millones de plantones de mandarinas tardías, que equivalen aproximadamente a 24.000 hectáreas de pequeños cítricos que tendrían una producción estimada de 750.000 toneladas/año.

La delegación de AVA-ASAJA encabezada por su presidente Cristóbal Aguado ha alertado de “la imparable sustitución de cítricos europeos por sudafricanos, con mayor huella de carbono, sin reciprocidad y en condiciones de competencia desleal”.

Estas declaraciones se ha producido durante una ronda de reuniones, iniciada este jueves, con europarlamentarios españoles del PP (Esteban González Pons, Carmen Crespo y Esther Herranz), PSOE (César Luena) y Vox (Jorge Buxadé), así como con miembros de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER) y las Direcciones Generales de Agricultura y Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea.

Mancha negra

AVA-Asaja también ha advertido del “inaceptable riesgo fitosanitario que entrañan las exportaciones citrícolas de Sudáfrica a la UE”. En el pasado mes de octubre, según el informe Traces de la Comisión Europea, Sudáfrica ha sumado otras cuatro detecciones de mancha negra (Phyllosticta citricarpa) y en lo que llevamos de año acumula un total de 17 interceptaciones de esta enfermedad de cuarentena".

También han comentado que "sorprende además que su país vecino, Zimbabwe, registró en octubre 13 casos de mancha negra". Asimismo, los cítricos sudafricanos registran dos cargamentos infestados de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta), siendo una de las interceptaciones en un contenedor de naranjas, lo que evidencia que el tratamiento en frío, que erradica la plaga, incumplió la normativa europea. Sudáfrica encabeza el ranking mundial de interceptaciones, solo por detrás de Argentina que contabiliza 24 detecciones en lo que llevamos de año.

AVA-Asaja ha exigido a los europarlamentarios que “presionen para que la Comisión Europea elabore de una vez por todas un estudio de impacto del tratado con Sudáfrica, tanto desde el punto de vista económico y social como medioambiental, teniendo en cuenta el masivo abandono de campos que ha supuesto la desaparición del 40% de nuestras clementinas y satsumas tempranas".

La asociación ha reclamado que "la UE no debe seguir firmando acuerdos con países terceros sin exigirles los mismos estándares, porque son malos para los agricultores, para los consumidores y para el propio medioambiente que Bruselas dice defender, pero que acaba sacrificando al anteponer otros intereses comerciales”.

Además, AVA-ASAJA ha solicitado que la Comisión Europea tome medidas contundentes, como el cierre de las fronteras a los cítricos sudafricanos, mientras este país tercero no sea capaz de garantizar la seguridad fitosanitaria de sus envíos a la UE.

“La introducción y expansión del trips de Sudáfrica (Scirtothrips aurantii) en la citricultura valenciana es la última consecuencia de la vergonzosa complicidad de Bruselas hacia Sudáfrica y la falta de controles en los puertos de entrada. Basta ya de poner en peligro la seguridad fitosanitaria de todos los europeos para que ganen unos pocos en el puerto de Rotterdam”, ha afirmado Aguado.