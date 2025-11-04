Castellón, en alerta amarilla por tormentas este jueves

Tras varios días de calma meteorológica, el tiempo vuelve a dar un giro en Castellón. Este jueves, 6 de noviembre, la AEMET ha activado un aviso amarillo por lluvias intensas y tormentas en el norte de la provincia, tanto en zonas del interior como en el litoral.

El episodio llega después de un inicio de semana estable, pero con la entrada de inestabilidad que podría dejar tormentas localmente fuertes e incluso con granizo. El aviso estará vigente desde la medianoche de miércoles al jueves, hasta las 18:00 h del jueves.

Según el pronóstico oficial, se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. La probabilidad de que se materialice este escenario está entre el 40% y el 70%, es decir, no está garantizado, pero sí bastante probable.

La recomendación es clara: si tienes planes al aire libre en el norte de la provincia —ya sea en el Maestrat interior o en localidades costeras como Vinaròs o Benicarló—, mejor revisa el cielo y consulta las actualizaciones de @AEMET_CValencia y @avamet. Porque, aunque el sol haya brillado estos días, el jueves podría venir con truenos.

¿Qué es el Plan Meteoalerta? Meteoalerta es el sistema de AEMET para avisar, con hasta 72 horas de antelación, sobre fenómenos meteorológicos adversos (FMA) que puedan causar daños o alterar la vida cotidiana. ¿Qué se considera un fenómeno meteorológico adverso? Cualquier evento como lluvias intensas, vientos, tormentas, olas de calor, nieve o aludes que puedan afectar a personas, bienes o actividades. ¿Cómo se zonifican los avisos? AEMET agrupa municipios con clima similar para definir zonas de aviso. Cada alerta especifica la zona, el fenómeno, la hora de inicio y fin, su probabilidad y nivel de peligro. 🚦Niveles de alerta Meteoalerta 🟡 Nivel amarillo: PRECAUCIÓN Peligro bajo , pero posible impacto en personas o bienes vulnerables.

, pero posible impacto en personas o bienes vulnerables. Recomendación: mantente informado. Puede haber daños moderados, sobre todo en zonas expuestas. 🟠 Nivel naranja: ALERTA IMPORTANTE Peligro notable , con probabilidad de daños graves.

, con probabilidad de daños graves. Recomendación: toma precauciones y sigue la previsión. No subestimes el riesgo si estás al aire libre o en zonas sensibles. 🔴 Nivel rojo: PELIGRO EXTREMO Peligro muy alto , con riesgo de impactos muy graves o catastróficos.

, con riesgo de impactos muy graves o catastróficos. Recomendación: sigue las instrucciones de las autoridades. No viajes salvo que sea imprescindible.

