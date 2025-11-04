El tiempo: Castellón encara una recta final de 2025 más cálida y húmeda de lo normal

La provincia de Castellón encara una recta final de año y comienzos del 2026 más cálida y húmeda de lo habitual. Al menos así se desprende de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que reflejan que los próximos meses de noviembre, diciembre y enero serán, en el este peninsular, Castellón incluido, más cálidas de lo habitual (70% de probabilidad) y una ligera posibilidad de que sea más lluvioso de lo normal (40%).

El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, también incide en que "los meses de noviembre y diciembre podrían continuar con esa tendencia de temperaturas sobre los valores normales y unas precipitaciones que, tal vez en diciembre sean algo superiores dependiendo de un campo térmico marino que en el Mediterráneo siempre condiciona este tipo de elemento climático".

Mientras, el catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, señala que el resto del otoño, según los modelos estacionales, se presenta con la misma tendencia térmica (valores por encima de la media) y con lluvias que no van a resultar muy abundantes en general.

El doble de lluvia en Castellón

En ese sentido, Quereda ha señalado que la meteorología del mes de octubre de 2025 en Castellón ha destacado por el hecho de que las precipitaciones, en la zona litoral, han alcanzado el doble de sus valores habituales con 180 mm en 2025 cuando la media habitual sería de 90 mm. Ello, señala, "ha permitido que en el momento actual la zona litoral y media de la provincia haya registrado entre 500 y 600 mm, con 670 mm en la cima del Desert y siendo 450 m la media anual de Castellón".

Estos valores pluviométricos del mes de octubre han coincidido con unas temperaturas que, con carácter general, han estado con un grado centígrado más que las medias térmicas para el mes. Este valor medio, en la zona litoral es de unos 19,3 ºC, mientras que el valor de Castellón en este último mes de octubre ha estado en 20,3 ºC, con una radiación solar netamente superior a la media en la zona litoral con 3,2 KWhm-2 día.

En la Comunitat

En ese sentido, el catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha señalado que "octubre ha sido cálido en la Comunitat. Entre 1 y 1,5ºC por encima de la media de octubre según las comarcas". Asimismo, añade, "ha sido tambien irregularmente lluvioso. Con lugares donde ha llovido bastante (por ejemplo en las comarcas litorales de Castellón) y otros donde apenas ha llovido".

El agua, a 22-23º, sigue por encima de lo habitual

Olcina considera que se puede calificar de un mes de octubre de comportamiento, típicamente otoñal. Con tiempos contrastados, precipitaciones que han sido intensas en algunos puntos de la Comunidad Valenciana y con una media de temperatura por encima de la media de modo generalizado. Esto último está siendo una tendencia constante en los últimos años. Los otoños, especialmente septiembre y octubre, se están comportando como meses de prolongación del verano. Y con una temperatura del agua del mar que a estas alturas del año está aún por encima de 22-23ºC en la costa valenciana.

¿Cómo será esta semana?

Ya en materia de previsión climática para esta próxima semana, Quereda ha señalado que la masa de aire polar y la masa de aire tropical, tienen su frente en el sector norte de la Península Ibérica, dejando a nuestra región mediterránea con tiempo estable. "Tan sólo en la madrugada del jueves podría dejarse sentir alguna pequeña inestabilidad, más acusada en el sector norte de la provincia como consecuencia de una irrupción localizada de aire frío, con vientos de rachas moderadas". Con esta excepción, el tiempo será estable durante la semana, con temperaturas máximas de 20-22 ºC en zona costera y 16-17 en interior donde las temperaturas mínimas ya pueden bajar de 5-6 ºC.

Olcina habla de que "esta semana va a tener dias contrastados. Lunes y martes estable y soleado. Miércoles y jueves con posibilidad de chubascos por el paso de un nuevo frente, aunque con lluvias poco abundantes y de nuevo tranquilo de cara al fin de semana. Las temperaturas de momento muy suaves. No llega de momento el frío".

Lluvias el jueves y el sábado

Una previsión que va en la línea de la de la Aemet, que pronostica tiempo estable. En el caso de la capital de la Plana los valores oscilarán entre los 21 grados de este martes y los 23º del miércoles y jueves, jornada en la que podría volver la lluvia. Las mínimas se situarían en 10-11º el fin de semana pues el sábado también podría llover. En el caso de Morella, por ejemplo, las temperaturas irán a la baja, de los 17º de hoy a los 15º del jueves, con tendencia a bajar el fin de semana, donde las mínimas se situarían en 4º el domingo

El viento protagonista

Este lunes, sin duda, el viento ha sido protagonista en el interior, pues ha llegado a soplar con rachas por encima de 90 km/h. Hasta 92 km/h llegaron a registrarse en Xert, mientras que en Vilar de Canes se han registrado 82 km/h y 76 en la Serratella y Rossell, según se desprende de los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia, Avamet.