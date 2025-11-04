Castellón se vende en Londres para atraer más turistas británicos

Castellón se vende estos días en la feria World Travel Market de Londres con el fin de impulsar la llegada de turistas británicos a la provincia, sobre todo fuera de la temporada alta para impulsar la desestacionalización del sector.

El club de producto Introducing Castellón es una de las representaciones de la provincia en la cita de referencia internacional, contando con su presidente, Javier Gallego, y su vicepresidente, Iker Llano.

De Easyjet a On The Beach

La entidad, según informó ayer, contabiliza 15 entrevistas profesionales con operadores turísticos, durante las cuales ha podido constatar el interés creciente que existe por descubrir nuevos destinos en España, y donde Castellón empieza a tener ya un posicionamiento propio gracias a la presencia de sus empresas en los catálogos de producto de empresas tan relevantes como Easyjet, On The Beach o Dnata Travel.

También está allí presente la patronal Hosbec, que presentó ayer un estudio en el que instó al aeropuerto de Castellón a continuar con su promoción en este mercado como parte de su estrategia a corto y medio plazo, ya que este año pierde el 16% de sus pasajeros procedentes de Reino Unido y será difícil que pueda superar el récord de 24.000 en 2023. Además inciden en la importancia de incorporar nuevas compañías.

No falta tampoco la presencia institucional, tanto desde el Patronato Provincial de Turismo como desde Turisme Comunitat Valenciana, que desde el están autonómico difunden la autenticidad del destino con el objetivo de reforzar su competitividad.