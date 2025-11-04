La Diputación de Castellón convoca de nuevo las becas de la UNED Sénior para personas mayores

La Diputación de Castellón ha abierto una nueva convocatoria de las becas de la UNED Sénior, destinadas a incentivar el conocimiento y el aprendizaje de las personas mayores. De esta manera, la institución provincial renueva su compromiso con la educación para los mayores con una convocatoria de ayudas que asciende a 8.000 euros y que se suman a las ayudas de 15.000 euros destinadas a la Universidad para Mayores de la UJI.

Alumnos matriculados

En total 23.000 euros dirigidos a fomentar el estudio y ampliar la formación entre las personas mayores de la provincia. Así, serán los alumnos matriculados en este plan de estudios durante el curso 2025-2026, de edad igual o superior a 55 años y residentes en la provincia de Castellón, los que puedan concurrir a la concesión de estas ayudas.

De esta manera, se ofrecen 35 becas con una ayuda máxima por solicitante de 140 euros. Los interesados disponen de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón para presentar sus solicitudes.

Envejecimiento activo

“La capacidad de seguir aprendiendo es una de las herramientas claves del envejecimiento activo. El conocimiento de nuestros mayores es infinito, y queremos que siga creciendo”, ha indicado la diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà.

La diputada de Bienestar Social, Marisa Torlà, ha resaltado la importancia de estas ayudas “en beneficio de nuestras personas mayores, que todavía tienen mucho que aprender y aportar a la sociedad”.