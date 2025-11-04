Dos castellonenses se afianzan entre los más ricos de España

Fernando Roig y Asunción Manzanet se mantienen un año más en la lista de Los 100 españoles más ricos de Forbes España, que ha vuelto a actualizarse este martes.

La lista que encabezan un año más el fundador de Inditex, Amancio Ortega, y su hija Sandra, sitúa en el puesto 15 a Fernando Roig, presidente del Villarreal CF, propietario del grupo cerámico Pamesa y accionista de Mercadona, empresa de la que es propietario su hermano Juan, que se sitúa en el puesto 4.

La fortuna de Fernando Roig ha aumentado este último año en 500 millones de euros, según la lista Forbes, hasta un total de 2.100 millones.

Porcelanosa

La otra representante castellonense en la lista es Asunción Manzanet, poseedora del 52,2% de la sociedad Sorman, a través de la cual es accionista de Porcelanosa. Su marido, José Soriano, fue uno de los fundadores de la empresa castellonense de cerámica, junto a Héctor Colonques y Manuel Colonques. Las hijas de ambos, Sonia y María José Soriano, poseen algo más del 20% de Sorman y un patrimonio conjunto de 165 millones de euros.

Asunción Manzanet también ha visto crecer este último año su patrimonio, en su caso en 20 millones de euros, para un total de 670.

El top-5 de la lista Forbes lo completan este año el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en tercer lugar, y el de Abanca, Juan Carlos Escotet, en el quinto, mientras que los otros representantes de la Comunitat Valenciana son la esposa de Juan Roig, Hortensia Herrero, en el puesto 7; y Vicente Boluda, presidente de la Naviera Boluda, en el 46.

Ya fuera del top-100, cabe destacar entre las principales fortunas valencianas a la familia de Ricardo Aparici Miralles, propietarios de la empresa cerámica castellonense STN, con un patrimonio de 330 millones de euros.

Relevo generacional

El relevo es generacional y estructural, dando paso a negocios más diversificados donde la ciencia, la tecnología y el patrimonio financiero toman protagonismo y dejando atrás las estructuras tradicionales. No obstante, el 63,9% del patrimonio total se encuentra en manos de mayores de 74 años, una riqueza que tendrá que cambiar de manos en las próximas décadas por razones biológicas obvias.

A la cabeza del ránking de los octogenarios se encuentra Amancio Ortega, 89 años. El fundador de Inditex representa por sí solo el 42,5% de toda la riqueza de los 100 españoles más ricos, una concentración que no tiene parangón en ninguna otra economía desarrollada europea. Con él se encuentra Miguel Fluxà Roselló, 87 años, que atesora 3.300 millones con Iberostar; Juan Abelló, de 83 años, que controla 3.000 millones desde Torreal; los hermanos March Delgado, de 80 y 85 años, que acumulan más de 4.100 millones a través de Corporación Financiera Alba; e Isabel Castelo, la decana de la lista a sus 96 años, que mantiene 1.300 millones gracias sobre todo a Seguros Ocaso. La clave de estas fortunas es temporal y sectorial y que desde hace 40 años España no ha producido una oleada de creadores de riqueza, especialmente en los sectores emergentes, como el tecnológico.

Madrid, el territorio con más millonarios

La Comunidad de Madrid se ha consolidado como el territorio con más fortunas en la lista de Los 100 españoles más ricos de Forbes, con un total de 29, una menos que el año pasado, pero con una riqueza conjunta de 46.778 millones de euros, un 13,2% más que el año pasado. Seguida muy de cerca está Cataluña, que cuenta con un total de 28 fortunas, acortando su diferencia con Madrid en 1, y de manera general, dos más que en 2024 y una riqueza conjunta de 29.723 millones de euros (+9,2%), un crecimiento motivado por la incorporación de los hermanos Rubiralta en la presente edición.