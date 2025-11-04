El gigante del transporte de Castellón crece al comprar dos empresas

Con 25 años recién cumplidos, la empresa de transportes Nuppec se ha consolidado como uno de los grandes referentes logísticos de Castellón, tanto por la amplia flota de vehículos que mueven productos de la provincia como por su plantilla de 500 conductores.

Además de celebrar su primer cuarto de siglo, este ejercicio será recordado por su notable expansión, impulsada por la compra de dos compañías.

Expansión y nuevas adquisiciones

El director general adjunto de Nuppec, Andrés Gil, explica que en los últimos meses "hemos incorporado la empresa Transportes Casanova, en Riba-roja, con lo que ganamos presencia en la provincia de Valencia; y también se ha hecho la adquisición de Loyan-trans, en Vila-real".

Con estas operaciones, suma 80 unidades tractoras, lo que representa un incremento del 20% en su flota.

Gil destaca que la compañía "ha crecido durante muchos años con la incorporación de nuevas rutas nacionales e internacionales, así como con la ampliación de unidades frigoríficas, que añaden valor a nuestra gama de servicios".

Entrada de la sede de la compañía. / KMY ROS

Hasta ahora, la firma —que el pasado año facturó unos 70 millones de euros— había centrado su desarrollo en la provincia de Castellón, aunque ahora apuesta por extender su presencia territorial.

Presencia en Valencia y crecimiento estratégico

En el caso de Riba-roja, la adquisición "nos ha permitido contar con 10.000 metros cuadrados de almacenaje en una de las zonas con mayor actividad logística de toda España", comenta Gil.

Añade que "en Valencia hay muchos grandes transportistas y allí existe una oportunidad de captar nuevos clientes", por lo que considera esta operación clave para los planes de expansión de Nuppec.

"A pesar de que somos de los más importantes en Castellón, estamos en el puesto 65 de España", señala, destacando que aún tienen margen para avanzar frente a los grandes operadores nacionales.

Innovación y visión de futuro

La sede principal de Nuppec se encuentra en la carretera de Vila-real a Onda, donde se concentra su actividad. Antes de contar con las nuevas instalaciones valencianas, la compañía ya disponía de una delegación en Sassuolo (Italia), un enclave con un destacado clúster cerámico, similar al de Castellón.

En abril, Nuppec conmemoró su 25º aniversario bajo el lema "Transportando progreso".

A su crecimiento sostenido se suman avances tecnológicos destinados a optimizar las rutas y la gestión de flotas, reforzando así su posición como empresa innovadora y en expansión.