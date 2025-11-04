Castellón aguanta el tipo en el empleo en octubre: las claves de la "estabilidad" en el mercado laboral

El mercado laboral exhibe músculo en la provincia de Castellón en octubre, pues aunque crece el desempleo debido al cierre definitivo de la temporada estival, también repunta la gente que se encuentra trabajando al incrementarse la afiliación.

El territorio castellonense cuenta, al cierre del décimo mes del año, con 35.528 demandantes de empleo, según los datos difundidos este martes por el Ministerio de Trabajo. Son 537 más que en septiembre (+2,6%), aunque suponen 2.390 menos (-6%) respecto al mismo mes del 2024.

Sector a sector

Por sectores, el mayor repunte, con un auge de 481 personas en un mes, se concentra en los servicios, al cerrar ya después del puente de octubre muchos de los establecimientos turísticos y, con ello, dejar de trabajar algunos castellonenses. Dicho ámbito contabiliza 21.629 personas en el paro en estos momentos.

Los inscritos en el paro sin empleo anterior crecen en 135 en Castellón, hasta ser un total de 3.557 personas. En cambio, la construcción recorta 45 parados en un mes (tiene 2.271), la industra pierde 8 (cuenta con 4.066) y la agricultura logra reducir 26 parados (son ahora 1.005).

Otra de las caras favorables del balance lo aporta la contratación. En octubre se suscribieron 16.695 incorporaciones. Son 2.400 o un 16,79% más en un mes, mientras que el repunte interanual es de 605 contratos o un 3,76%.De dichos contratos, hasta 9.726 o seis de cada diez (el 58,26%) fueron indefinidos, predominando frente a los 6.969 temporales.

El paro, por sectores. / MEDITERRÁNEO

También invitan al optimismo los resultados de la afiliación publicados por el Ministerio de Seguridad Social, que sitúan a Castellón como la tercera provincia de España con el repunte más importante de inscritos. En concreto, el auge en un mes es del 1,88% o de 4.838 personas, alcanzando los 262.274 afiliados a cierre de octubre. Solo Valencia (2,31) y Almería (3,87%) experimentan incrementos más elevados. En términos interanuales, Castellón tiene ahora 6.387 trabajadores más que el año pasado, un 2,5% más.

A nivel de la Comunitat Valenciana, el empleo suma 36.459 afiliados en octubre un 1,65 % más que el mes anterior, y el paro aumenta en 742 personas, un 0,25% más, hasta un total de 294.757 desempleados.

Necesidad de presupuestos

La patronal CEV destaca en su análisis la mejora en la afiliación en puntos como Castellón. Ahora bien, "a la vista de estos datos y del nuevo contexto político autonómico", los empresarios advierten "de la necesidad de que las fuerzas políticas de la Comunitat concentren sus esfuerzos en alcanzar cuanto antes una estabilidad parlamentaria que permita aprobar los presupuestos para el próximo ejercicio e implementar las actuaciones e inversiones necesarias para mantener el dinamismo de la economía real y favorecer la creación de empleo estable".

Mientras, el secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, remarca la "estabilidad" de la economía de la provincia de Castellón que se plasma en los resultados del mercado laboral. Pone en valor además el equilibrio que se alcanza en la industria y la reactivación que se experimenta en la construcción, aunque apunta a algunas asignaturas pendientes, como el hecho de que los contratos indefinidos de hombres dupliquen en peso a los de las mujeres.

"Vamos en una línea positiva", ha resumido su homólogo de UGT, Vicente Chiva, quien ha considerado "normal" el aumento de los parados en octubre por los servicios. El líder sindical ha incidido también en el auge de la afiliación en la provincia.