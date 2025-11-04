El paro sube en Castellón impulsado por el sector servicios
El número de desempleados en la provincia se sitúa en 32.528
El número de desempleados se incrementó en Castellón el pasado mes de octubre en 537 personas, con lo que el total de parados en la provincia se sitúa en 32.528, según los datos dados a conocer por el Ministerio de Trabajo.
Por sectores, ha sido Servicios el que más ha contribuido a este aumento, sumando 481 desempleados. También el colectivo de personas sin empleo anterior, con 135. Por contra, el paro ha descendido en Agricultura (-26), Industria (-8) y Construcción (-45).
El incremento procentual del desempleo en la provincia el pasado es del 1,68%, bastante por encima del que marca la media nacional (0,91).
Datos de la Comunitat Valenciana
A nivel autonómico, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la Comunitat Valenciana aumentó un 0,25% en octubre, con 742 desempleados más en relación al mes de septiembre, hasta alcanzar la cifra global de 294.757 personas en paro en la región.
En el último año, con respecto a octubre de 2024, se han registrado 20.253 desempleados menos, lo que supone un descenso interanual del 6,43%.
Datos a nivel nacional
A nivel nacional, el paro subió en 22.101 personas en octubre en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al repunte del desempleo en el sector servicios tras el fin de la temporada de verano. Tras el incremento del décimo mes del año, el número total de desempleados se situó en 2.443.766 personas, su menor cifra en un mes de octubre desde 2007.
