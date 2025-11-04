PortCastelló finaliza la primera fase de las obras del muelle transversal exterior

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, y el inspector del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Martín Abril, han firmado este martes la recepción de la primera fase de las obras de modernización del Muelle Transversal Exterior, una infraestructura estratégica que refuerza la seguridad y capacidad operativa del puerto de Castellón.

La actuación, que ha contado con una inversión global de 11,7 millones de euros, forma parte del plan de mejora y modernización de infraestructuras impulsado por la Autoridad Portuaria y se ha completado dentro del plazo previsto.

Rubén Ibáñez durante la firma del acta de replanteo. / Mediterráneo

“Hemos culminado en el tiempo establecido la primera fase de una infraestructura clave para la modernización y competitividad de PortCastelló”, ha destacado Rubén Ibáñez, quien ha subrayado que “un puerto competitivo, preparado para atraer nuevas inversiones y tráficos, necesita modernizar sus instalaciones, optimizar sus procesos y reforzar su capacidad operativa”.

La recepción de esta primera fase permite habilitar parcialmente el muelle, hasta completar la totalidad de la obra, cuya finalización está prevista en los próximos meses. Ahora se han rehabilitado 251 metros de los 310 de línea de atraque del muelle, afectados por deterioros estructurales y la intervención garantiza condiciones óptimas de resistencia, durabilidad y seguridad, esenciales para las futuras operativas portuarias.

Actuación

Los trabajos han incluido la demolición controlada de losas y cimentaciones antiguas, la retirada de estructuras deterioradas, la ejecución de una nueva cimentación en hormigón de alta resistencia y el hormigonado de las losas del muelle talón, consolidando la base sobre la que se retomarán próximamente las operaciones portuarias.

Rubén Ibáñez ha añadido que “la modernización del muelle transversal exterior forma parte de una estrategia más amplia con la que PortCastelló avanza hacia un puerto más eficiente, sostenible y competitivo dentro del arco mediterráneo”.