La queja de un vecino del Grau de Castelló: "¿Qué no lloverán mosquitos en vez de agua?"

Pasqual Bort, vecino del Grau de Castellón, señala que el problema del mosquito se produce cuando llueve. "Este año no teníamos y ahora con las lluvias, yo me preguntaba, ¿qué no lloverán mosquitos, en vez de agua? Ha llovido bien, pero acaban de matarlos, porque hay atención y vienen los aparatos, pero vuelve a llover y vuelve a haber. Yo voy a caminar y por el paseo nuevo que han hecho no podía ir. Hay un señor madrileño que tiene un barquito y los vecinos dicen que se acumula el agua y aún es peor", apuntaba a Mediterráneo.

Benicàssim

En la zona de Benicàssim sur también persiste la problemática. Como explica Juan Pueyo, desde la asociación de vecinos, "estamos teniendo muchos problemas. Cuando más hay es al final de la tarde, antes de que baje el sol, aunque normalmente están durante todo el día.Tenemos un grupo de vecinos del sur y se comenta que hay incluso más que en verano. Ahora mismo a cualquier hora del día te los encuentras, pero es verdad que entre las 4 y las 6 es cuando más hay".

Tanto desde la asociación como por iniciativa particular, han solicitado al Ayuntamiento que fumiguen bien tratando las aguas estancadas, "pero tiene el efecto que tiene. Hay que reconocer que en verano funcionó, porque hicieron tratamientos y demás y acabaron con las larvas, lo que permitió que luego no tuviéramos tantos mosquitos, pero ahora mismo ha venido en otoño y ha sido una locura. Ha sido más el problema ahora que durante el verano", indica Pueyo.

Una de las quejas explicaba: "Ya no podemos salir a la calle. Hasta en la playa están encima. He tenido que ir al médico y estoy con crema de corticoides y pastillas para soportar las picaduras que me queman".

"El refuerzo se ha notado"

En el caso de la Marjaleria de Castelló, su presidente Eric Dols, señala que las quejas "han bajado muchísimo la última semana, porque el Ayuntamiento ha reforzado el servicio y nos ha dado línea directa". Así, señala, están en contacto con las dos empresas que trabajan en los tratamientos y además de los programados están actuando vehículos de refuerzo. "El martes de la semana pasada hubo 28 quejas, el miércoles 20, el lunes no hubo ninguna y el martes dos, aunque hace 20 minutos nos ha llamado desde el Senillar porque no podían salir a la calle", indicaba, apuntando que "el refuerzo se ha notado".

Otro vecino explicaba que en la zona de la urbanización de las Palmas, en Benicàssim, el lunes terminó con siete picaduras.

Menores de edad

Los menores de edad son los que están teniendo más problemas, pues, como explicaba una benicense, madre de una niña de seis años, tal es la proliferación que han tenido que dejar de bajar al parque situado cerca del colegio Palmerar porque por la tarde está lleno de mosquitos que incluso traspasan la ropa.

Igualmente, un vecino de Castelló señalaba que a su hijo el lunes le picaron en la espalda aun llevando repelente e incluso atravesándole la ropa, en una guardería, y que la semana pasada también sufrió picaduras en la cara y en la orejas. "La zona de Geólogo Royo es insoportable", señalaba.

Más hacia el norte, en Torreblanca, a finales de la semana pasada indicaban los vecinos en redes sociales. "Imagina cómo están los parques mi hija de seis meses llena de picaduras dos minutos en el parque y nos acribillaron". "No puedes salir al campo y estar más de dos minutos porque se te comen los mosquitos". "Orpesa está peor, 30 mosquitos por persona. Viene uno y se junta toda la familia para chupar".

A los perritos los tienen machacados

"Pasear por el Prat de Cabanes, por el Desert es un deporte de alto riesgo, porque te atraviesa la ropa; a los perritos los tienen machacados", explicaba Pablo, vecino de Castelló.

Una problemática que, como ya publicó Mediterráneo, se repite en la zona sur, en puntos como Nules, Almenara, la Llosa o Moncofa.