Todas las reacciones políticas desde Castellón a la dimisión de Mazón

Anunciada la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y después de unas horas para resituarse, los principales cargos de los partidos políticos de Castellón fijaron de nuevo sus posiciones: mientras el PP elevó el tono y disparó con dureza contra Pedro Sánchez, la oposición criticó la comparecencia del hasta ahora jefe del Consell y urgió la convocatoria de elecciones.

La presidenta del Partido Popular de la provincia de Castellón, Marta Barrachina, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que «asuma de una vez por todas sus responsabilidades y que deje de utilizar una tragedia para hacer política». «Sánchez se ha quedado sin excusas y solo tiene un camino: dimitir o convocar elecciones», llegó a afirmar la líder provincial de los populares, quien afirmó que «el PSOE lleva un año utilizando una tragedia para sus cálculos electorales».

Barrachina no entró a valorar el fondo de la comparecencia, aunque sí exhibió algunas medidas aplicadas por el ejecutivo de Mazón, como la del impuesto de sucesiones. «Mientras que desde el gobierno provincial y el autonómico llegan ayudas reales y efectivas a la provincia de Castellón y al conjunto de la Comunitat Valenciana, desde el Gobierno de Pedro Sánchez nos siguen castigando con una infrafinanciación impuesta y por la que nos deben más de 200 millones de euros», lamentó la presidenta.

También la presidenta del PP local y alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, mostró su «respeto» ante la decisión del president y se preguntó «cuándo va a dimitir el señor Sánchez», aludiendo al «sentimiento de abandono» tras la dana «por no haberse declarado la emergencia nacional y por no haber actuado a tiempo». «La frase fatídica de si necesitan ayuda, que la pidan nos va a acompañar», afirmó la munícipe.

«Aún pedimos ayuda»

Un año después de la tragedia, prosiguió Carrasco, «todavía estamos pidiendo ayuda que no llega y que no recibimos». «Y el problema es que si se volvieran a producir unas lluvias tan cuantiosas como las que se produjeron ese fatídico 28 de octubre, volvería a pasar lo mismo, porque no hay ni una sola infraestructura nueva, ni una obra de canalización, absolutamente nada por parte del Gobierno de España», sentenció la alcaldesa.

El líder de los socialistas castellonenses, Samuel Falomir, dirigió, en cambio, la diana contra Mazón, al señalar que su decisión de dejar el Consell «llega muy tarde, después de un año de mentiras y excusas». El secretario general del PSPV provincial subrayó que la dimisión «ha sido gracias a la presión de un pueblo digno, y no por voluntad de los representantes del Partido Popular de Castellón, que han sido la voz de su mentira en nuestra provincia».

«El PP, pero también Vox, han sostenido todo este tiempo a un presidente que, en el peor día para los valencianos y valencianas, no estuvo donde debía estar», defendió Falomir, quien afeó además que «tanto Marta Barrachina como Begoña Carrasco y los portavoces locales del PP han asumido ese relato que pisotea la dignidad de las víctimas y las condena a revivir su peor dolor. Nunca pensaron en ellas». Por todo ello, Falomir señaló que «cualquier salida que no pase por unas elecciones es una falta de respeto a las víctimas y a la democracia».

«Solo les importa el partido»

La vicesecretaria primera del PSPV, Tania Baños, explicó a este diario que «seguimos pidiendo elecciones y si no quieren convocarlas es porque saben que las tienen perdidas». La también alcaldesa de la Vall d’Uixó reprochó también la actitud de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y sentenció que estos días «se ha visto que solo les importaba el partido y el sucesor». De hecho, Baños sostuvo que este escenario ha hecho ver que «Feijóo no controla ningún territorio».

En esta línea, el secretario general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, lamentó que Mazón «no tenga ni la dignidad para dimitir», aunque matizó que «el problema real es un PP que se lo permite». «Hoy se ha vuelto a demostrar que la Comunitat Valenciana necesita una salida digna a este sainete, y la única posible son unas elecciones», valoró Simó, señalando que «es hora de dejar cálculos partidistas y dar voz a los valencianos».

«El peor president»

«El peor president de la historia de los valencianos». Así calificó a Mazón el portavoz de Compromís en la Diputación de Castellón, David Guardiola, reprochándole para ello que «ha dado la espalda a la ciudadanía en el momento que más le necesitaba».

«Ha tomado la decisión tarde, un año tarde, y solo por la presión de la ciudadanía frente a un PP, también el de Castellón, que como Barrachina le ha aplaudido desde el último momento», añadió. El portavoz de la coalición valencianista recalcó que Mazón «ha tomado la decisión mal», porque «no ha aclarado su futuro y porque solo busca seguir aforado para escaparse de la causa judicial».

«Y lo hace de una forma antidemocrática, porque, lejos de irse y convocar elecciones para que el pueblo decida, subordina el futuro president de la Generalitat a la extrema derecha», sentenció Guardiola en sus declaraciones

Silencio en Vox

Desde Vox en Castellón evitaron hacer declaraciones y se remitieron únicamente a las palabras pronunciadas por su portavoz en Les Corts, José María Llanos, en las que afirmó que el PP presenta a Mazón «como chivo expiatorio dando un balón de oxígeno al sanchismo».