Superluna en Castellón: fechas y horarios de un espectáculo visual único
Será la más brillante y cercana del año y la llaman la Superluna del Castor
Los castellonenses tienen esta noche una cita obligada con el cielo: llega la llamada Superluna del Castor, una luna llena que coincide con el punto de mayor acercamiento al planeta. De esta forma, en la noche del 4 al 5 de noviembre en el cielo de Castellón (y en toda España) se podrá ver todo un espectáculo astronómico destacado.
¿Por qué se llama del Castor?
El nombre proviene de las antiguas tradiciones de los pueblos nativos de América del Norte, que designaban cada luna llena con nombres relacionados al ciclo natural del año. En noviembre, los castores construían sus madrigueras para el invierno, por lo que la luna llena de este mes recibió esta denominación. En Europa también se la conoce como “Luna de Escarcha” o “Luna de Hielo”.
Ello ocurrirá cuando la luna llena alcance su máximo y prácticamente al mismo tiempo estará en el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra (la distancia más corta será el miércoles a las 23.28 horas). La distancia estimada al perigeo será de unos 356.833 km (aproximadamente) para ese momento.
El fenómeno hará que el disco lunar se aprecie hasta un 14% más grande y un 30% más luminoso respecto de la luna llena más lejana del año, tal y como han calculado desde la NASA.
¿Cuándo y dónde verla?
El máximo momento astronómico de la luna llena ocurrirá en horas del día, aproximadamente a las 14.19 horas (pero al ser plena luz del día no se verá con claridad), a ello se suma que la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada de mañana en Castellón es de nuvosidad, lo que dificultará la visión de la superluna.
Por todo ello, el mejor momento para observarla será esta noche, la del 4 al 5 de noviembre, cuando la luna salga al horizonte ya iluminada.
En la provincia de Castellón será visible desde muchos puntos, pero las condiciones óptimas se darán en zonas con baja contaminación lumínica, cielos despejados y horizonte despejado hacia el este al atardecer.
