Los taxis de Castellón, en pie de guerra por el desembarco masivo de los VTC

Más de 60 taxis de la provincia de Castellón han cortado la circulación, esta mañana, en la avenida del Mar de la capital de la Plana para protestar por el desembarco masivo de vehículos de transporte con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana y la proliferación de esta clase de automóviles que amenazan con superar el número de taxis que ahora mismo operan. También han denunciado la falta de transparencia de la Dirección General de Transportes de la Generalitat, a la hora de conceder esta clase de licencias.

Los taxis han 'tomado' la avenida del Mar de Castelló, esta mañana / Manolo Nebot

Los taxistas castellonenses se han concentrado frente al Servicio Territorial de Transportes, ubicado en la avenida del Mar, para hacer público su malestar y dar a conocer sus reclamaciones. La marcha lenta que han protagonizado los profesionales de este sector han iniciado su marcha lenta en el Auditori de Castelló, sobre las 10.30, y, tras recorrer las principales calles de la ciudad, han desembocado en la sede provincial de Transportes.

Resolución de las licencias

Además, el presidente de la Asociación de Taxistas de Castellón y Provincia, José Luis Artola, ha presentado a Transportes un escrito en el que se incluyen las principales reclamaciones del sector. Señalan que, desde hace más de un año, no se informa de las resoluciones de concesión de licencias de VTC en la Comunitat, que es una potestad autonómica, y no tienen posibilidad de recurrir.

También señalan el incumplimiento, por parte de los VTC, de los requisitos para recibir una de estas licencias, como es no contar con seguro de responsabilidad civil o la utilización de matrículas de otras comunidades.

Alta participación

Artola ha señalado que "estamos muy satisfechos con la alta participación. Ha sido un éxito completo". Además, ha reclamado que "se desbloquee la situación cuanto antes, ya que es necesario que estos vehículos cuenten con un mayor control y un régimen sancionador y cumplan con los requisitos".

Los taxistas castellonenses han protagonizado una marcha lenta. / Manolo Nebot

El máximo representante provincial de estos profesionales ha asegurado que "si estas protestas no dan resultado, se elaborará un calendario más amplio, porque estamos dispuestos a llegar hasta el final". Artola ha reclamado que "se nos haga justicia y se respete a nuestro sector. No es normal que nosotros estemos tan regulados y otros no cumplan las normas".

Huelga de cuatro horas

En València, más de 2.000 taxis han iniciado a las 08.30 horas un recorrido en dos columnas dentro de una huelga de cuatro horas convocada por el sector que ha obligado a cortar el tráfico conforme avanzan por la ciudad de València.

La protesta por el "intrusismo" de los VTC ha parado el servicio en el aeropuerto de Manises, la estación del AVE y la del Nord y la estación de autobuses, y según las fuentes, en estos momentos puede haber entre 1.200 y 1.400 taxis en cada columna.