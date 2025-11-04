El turismo extranjero cierra el bolsillo y gasta menos en Castellón: 230 millones este verano

El transporte para llegar al hotel, el alojamiento, las comidas y cenas, tomar un helado mientras se pasea, una excursión o algún que otro recuerdo de Castellón. Todos estos servicios conforman la factura que los turistas extranjeros que visitaron la provincia durante el verano tuvieron que hacer frente y que, en global, deja un desembolso de 230 millones de euros en el territorio. Este importe retrocede por primera vez desde el 2020 en esta época del año.

El Institut Valencià d’Estadística (IVE) publica ahora este indicador que permite medir los avances en materia de internacionalización, uno de los objetivos del sector, pues en la provincia continúa predominando el visitante nacional. Castellón, si solo nos ceñimos al desembolso de los extranjeros, sufrió una caída del 17% en el tercer trimestre del año, que coincide justamente con la época de mayor demanda turística, pues la factura el año pasado ascendió a 277 millones de euros.

Misma tendencia sufrió la cuantía de visitantes de terceros países que recibió Castellón entre julio y septiembre, que también cayó un 19%, con 176.603 frente a los 219.024 del verano del 2024. A final de cuentas, cada extranjero que eligió la provincia para sus vacaciones estivales gastó este año, de media, unos 1.302 euros.

Sin renuncia, con ajustes

¿Y a qué se debe que se haya cerrado el grifo? El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), Luis Martí, lo atribuye a «una menor renta disponible de los turistas medios». «No se renuncia, afortunadamente, a las vacaciones, pero se reduce el gasto», analiza el representante de la patronal.

Los empresarios castellonenses del sector turístico detallan, de hecho, que a la hora de recortar, los visitantes foráneos ahorran sobre todo en dos ámbitos: hostelería y servicios complementarios, señala Ashotur. Más allá del verano y sus mejorables resultados, el crecimiento experimentado en trimestres anteriores aún deja a la provincia con algo de aliento.

El impacto económico generado por los turistas extranjeros en el acumulado hasta septiembre se sitúa en 516 millones de euros, un 9,6% más que el año pasado. Será determinante pues la evolución en la recta final del ejercicio para cerrar (o no) en positivo.

A nivel de la Comunitat Valenciana, en cambio, los resultados invitan al optimismo, con un desembolso de las personas llegadas de otros países de 6.073 millones a lo largo del tercer trimestre, lo que supone un crecimiento del 7% respecto al mismo periodo del 2024.