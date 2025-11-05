Bernabé cree "una vergüenza" que la Comunitat "esté a expensas de una mesa camilla"

"Es una vergüenza que hoy esté el pueblo valenciano a expensas de una mesa camilla, como la que ya decidió su futuro hace dos años", ha defendido esta tarde la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ante las negociaciones abiertas entre PP y Vox para la sucesión de Carlos Mazón. Lo ha hecho instantes antes de participar en el acto Socialistas en las Instituciones de la agrupación local del PSPV de Castelló, junto al secretario general de la capital de la Plana, Rafa Simó.

Bernabé ha defendido que la situación actual es "diabólica" y "no merecemos que ahora en una mesa en Madrid un señor decida qué pasará". "Exigimos decidir y exigimos elecciones ya", ha recalcado la delegada, quien ha reivindicado a la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, como "la mejor candidata para afrontar estas elecciones" al encabezar "una candidatura sólida". De hecho, sobre las encuestas publicadas en los últimos meses, entre ellas la de Prensa Ibérica, que dan la victoria en unos comicios a la derecha, Bernabé ha asegurado que "nosotros no estamos pendientes de los cálculos electorales".

"Los valencianos tampoco lo quieren"

"Las encuestas siempre están a disposición de los gustos de cada uno. Nosotros reclamamos elecciones porque es una cuestión de justicia para el pueblo valenciano", ha sentenciado. "Hay cosas del PP que me asombran. Hay una señora, que se llama María José Catalá, que quien la conoce como los suyos del PP no la quieren para ellos", ha señalado por otra parte la delegada, ante la posibilidad de que la alcaldesa de València pase a liderar la Generalitat, valorando que, ante esto, "los valencianos tampoco lo quieren".

Bernabé también ha defendido la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central "porque es lo que más le conviene a la mayoría de los españoles" y ha reivindicado la inversión de más de mil millones de euros en la provincia, en "infraestructuras estratégicas para la economía de Castellón".

"Simó no aplaudirá al expresident"

Por último, la delegada ha puesto en valor el papel de Simó al frente de la agrupación local y ha instado a los socialistas a que "tengan la tranquilidad, la garantía y la convicción de que su secretario general no aplaudirá, como hizo la alcaldesa de Castelló, al vergonzoso expresident".

Simó, por su parte, ha aludido al "orgullo" de que Bernabé "haya puesto un poco de sentido a tantos y tantos días de vergüenza institucionalizada de la mano del PP y de Vox". El secretario general de Castelló, en su intervención, ha tildado de "esperpento" la comparecencia de Mazón del lunes en la que anunció su renuncia.