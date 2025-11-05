Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón

El otoño vuelve a mostrar su cara más húmeda en Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una nueva alerta amarilla que anticipa una jornada de lluvia e incluso de granizo. Tras varios días de cielos tranquilos, la inestabilidad vuelve a la provincia.

Aemet prevé que la jornada arranque con nubosidad creciente y riesgo de tormentas dispersas que podrían ir ganando intensidad a lo largo de la mañana. El ambiente será más fresco y el viento soplará moderado, con intervalos de mayor fuerza en el litoral.

Alerta amarilla

Será a partir de media mañana cuando se espere el mayor episodio de lluvia. Según el aviso emitido, las zonas más afectadas serán el interior norte y el litoral norte de Castellón, donde podrían registrarse precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Además, no se descarta la caída de granizo en algunos puntos.

La alerta permanecerá activa desde la medianoche hasta las 17:59 horas del jueves 6 de noviembre, con una probabilidad del 40% al 70% de que se cumplan los fenómenos previstos.

Aemet recomienda extremar la precaución en los desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo. Aunque se espera una mejoría progresiva hacia la tarde-noche, el ambiente seguirá inestable durante el fin de semana.

Temperaturas en Castellón

Respecto a las temperaturas del jueves se mantendrán todavía en registros suaves, con mínimas que bajarán a los 8 grados en el interior y máximas que llegarán a los 24 en el litoral.

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: