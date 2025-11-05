El ‘legado’ de Mazón en Castellón: más papel que ladrillo

El nuevo Hospital General, la conclusión de la ronda, el eje de la cerámica, la puesta en marcha de Borrull, los nuevos conservatorios o la ampliación de la Ciutat de la Justícia son algunos de los proyectos que Carlos Mazón tenía en su hoja de ruta para la provincia de Castellón. Su renuncia llega con algunos avances en las que se erigen como infraestructuras clave para el desarrollo del territorio, de las cuales algunas ya estaban comprometidas en legislaturas anteriores. El progreso en su desarrollo, dado que son proyectos de gran envergadura, se nota por ahora más sobre el papel que en forma de ladrillos.

Adjudicado el proyecto del nuevo General

El desarrollo del nuevo Hospital General se encuentra ya en la fase de redacción del proyecto tras su reciente adjudicación, mientras se trabaja en la expropiación de la última parcela pendiente. El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, fijó el inicio de los trabajos de construcción a finales del 2026 o principios del 2027. Mientras, la reforma de Urgencias sí que se encuentra ya al 70% de ejecución, al final de la cuarta fase, y los usuarios ya utilizan las nuevas intalaciones.

La extensión del TRAM ya avanza hacia benicàssim

La marcha de Mazón coincide con avances en la línea del TRAM hacia Benicàssim por la avenida Ferrandis Salvador. Las obras ya están en marcha y darán paso a tres paradas que se ubicarán en las inmediaciones de la Escuela de Hostelería, la residencia de mayores El Pinar y el Club de Golf Costa Azahar. Estos trabajos de renovación de la línea 1 del TRAM cuenta con una inversión de 3,2 millones de los fondos Next Generation. Además, la Generalitat trabaja en el proyecto de TRAM que una Castelló con Vila-real y Almassora.

La ronda Oeste, pendiente de licitación

Otro de los grandes proyectos sobre la mesa de la Generalitat es la conclusión de la ronda de circunvalación de Castelló, completándola hacia el oeste. La primera fase de la obra está en tramitación, afrontando en estos momentos el proceso de licitación después de que la administración autonómica finalizara el proyecto de este tramo el pasado mes de julio. El propio Mazón aseguró que estos trabajos se licitarían a finales de este mismo año.

Adiós a Cevisama como feria propia

Cevisama, la feria de referencia del sector cerámico de Castellón, deja este 2026 de existir para integrarse como un apartado del certamen Hábitat, en el mes de septiembre. Una decisión que suscitó críticas desde el sector, desde la oposición e, incluso, desde el propio PP. Las voces contrarias a la decisión afearon que la nueva fecha coincide con la cita italiana de Cersaie, pero sobre todo afean la pérdida de fuerza que supone para la industria clave de la provincia.

Borrull, a la espera de actividad

Concluida ya la obra de remodelación del edificio de los antiguos juzgados de Borrull, el inmueble sigue a la espera de que se le dote de actividad. Aunque el propio Mazón prometió que esto ocurriría la pasada Semana Santa, todavía se está pendiente de que se trasladen allí servicios de Bienestar Social de la administración autonómica y del Ayuntamiento.

La residencia de la calle Onda, más cerca

Hace un año que se pusieron en marcha las obras de construcción de la residencia de la calle Onda de Castelló después de una espera de ocho años. Su desarrollo, por ahora, avanza según lo previsto, por lo que la infraestructura está finalizada para mayo del 2026. La actuación, con un presupuesto de 14,2 millones de euros, pretende servir para combatir el déficit de plazas públicas.

Licitado el proyecto del ‘hub’ tecnológico

La Conselleria de Innovación licitó este pasado mes de octubre la redacción del proyecto de rehabilitación energética y funcional del edificio de los antiguos Neocines del Grau de Castelló, por un importe de 216.255,54 euros, con el fin de reconvertir el espacio en un clúster de la innovación.

El eje de la cerámica, en fase de proyecto

Fue en el mes de julio cuando se adjudicó otra redacción del proyecto, la del eje de la cerámica, una apuesta para desarrollar una nueva infraestructura viaria, cuyo coste se calcula en 100 millones, para mejorar la comunicación entre polígonos industriales de l’Alcora y Onda, entre otros municipios del clúster.

Del puerto de Burriana a centros de salud

Más a nivel municipal, la Generalitat avanza en las obras para transformar el antiguo varadero del puerto de Burriana en una gran plaza gastronómica abierta al mar. En Vila-real, también se adjudicó ya la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Torrehermosa. Y en Castelló, no se registran avances destacables en los nuevos conservatorios o la anunciada ampliación de la Ciutat de la Justícia.