El cóctel de lluvias y calor agudiza las quejas por mosquitos en el litoral de Castellón en pleno otoño

Temperaturas suaves, lluvias y humedad acumulada han creado el caldo de cultivo perfecto para que los mosquitos campen a sus anchas en buena parte del litoral de Castellón. La temperatura media en octubre superó los 20º (un grado por encima de lo habitual) y las precipitaciones duplicaron las de un año normal. El resultado: un repunte de quejas vecinales por la molesta plaga.

Rubén Bueno, especialista de la empresa Lokimica, lo tiene claro: «el cambio climático es una de las razones que está provocando que la problemática de mosquitos se incremente en los últimos años» provocando que haya «más población, más actividad a lo largo del año y mayor eficiencia en la infección y en la transmisión de diferentes tipos de virus», advierte Bueno.

Este experto señala que «el cambio climático y las temperaturas cada vez más elevadas que tenemos, provoca que el ciclo biológico de los mosquitos se acorte. En consecuencia, se incrementa notablemente su densidad poblacional». «Hay más mosquitos y hay más molestias», señala. Pero no solo se reproducen más rápido, sino también es que a lo largo del año hay más meses de actividad de mosquitos. «Hace 30 o 35 años los programas de control de mosquitos solían parar en invierno porque la actividad era prácticamente nula. Y en los últimos años, debido a que los inviernos cada vez son más suaves, tenemos actividad de mosquitos prácticamente todo el año. Es verdad que en invierno de forma más atenuada, pero siguen habiendo poblaciones de mosquitos, sigue habiendo problemas por picaduras y por tanto los programas de control tienen que extenderse. Y otra derivada que además estos mosquitos, debido al cambio climático, son mejores vectores de enfermedades».

¿Qué no lloverán mosquitos en vez de agua?

Una realidad que encuentra eco en la calle. En el Grau de Castelló, el vecino Pasqual Bort lo expresaba el martes con ironía: «Con las lluvias de estos días me pregunto ¿qué no lloverán mosquitos, en vez de agua?». Está siendo insoportable».

Pasqual Bort habla de la problemática de los mosquitos en el Grau de Castelló. / KMY ROS

A la caída del sol

En Benicàssim, la situación tampoco da tregua. Juan Pueyo, portavoz de la asociación de vecinos del sur del municipio, describe un panorama que desborda la paciencia de cualquiera: «Estamos teniendo muchos problemas. Hay incluso más que en verano. A cualquier hora del día te los encuentras, aunque entre las cuatro y las seis de la tarde, antes de ponerse el sol, es cuando más hay». Los residentes piden al Ayuntamiento que intensifique las fumigaciones, sobre todo en aguas estancadas. «En verano funcionó, pero ahora ha sido una locura», lamenta.

Los más pequeños, los más afectados

Los efectos se notan especialmente entre los más pequeños. Una madre benicense relata que su hija de seis años ha dejado de acudir al parque junto al colegio Palmerar porque «por la tarde está lleno de mosquitos que incluso atraviesan la ropa». Igualmente, un vecino de Castelló señalaba que a su hijo el lunes le picaron en la espalda aun llevando repelente e incluso atravesándole la ropa, en una guardería, y que la semana pasada también sufrió picaduras en cara y orejas. «La zona de Geólogo Royo es insoportable», decía.

Piernas llenas de picaduras

La zona de la desembocadura del Río Seco, llena de mosquitos. A la derecha, un niño con picaduras. Abajo, equipo de un collidor de aceitunas frente a los mosquitos. / Mediterráneo

El malestar se extiende al norte y sur de la provincia. En Torreblanca, los comentarios en redes sociales reflejan la desesperación: «Mi hija de seis meses salió del parque con las piernas llenas de picaduras en apenas dos minutos», escribe una vecina. Otro usuario añade: «No puedes salir al campo porque se te comen vivo». En Orpesa, los testimonios abundan: «Treinta mosquitos por persona, viene uno y trae a toda la familia», ironizan los vecinos.

Las mascotas, víctimas

«Pasear por el Prat o por el Desert de les Palmes se ha convertido en un deporte de riesgo. Te atraviesan la ropa, y a los perritos los tienen machacados», explica Pablo, residente en Castelló.

Tampoco se libra la zona sur de la provincia. Nules, Almenara, la Llosa y Moncofa repiten patrón, como publicó Mediterráneo la semana pasada.

Llueve sobre mojado

Los ayuntamientos reconocen las dificultades. En Benicàssim, Torreblanca y Castelló, por ejemplo, han reforzado los tratamientos, aunque admiten que la meteorología no ayuda. «Las lluvias constantes y las temperaturas altas han provocado la proliferación de mosquitos, lo que ha complicado la situación pese al refuerzo», explican desde el Ayuntamiento de Castelló. «Llevamos más de diez días con los equipos triplicados y centrando los esfuerzos en las zonas más afectadas, como la playa y la Marjaleria, aplicando tratamientos larvicidas y adulticidas totalmente seguros».

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, añade que la lucha es continua: «Realizamos tratamientos todo el año, pero desde las últimas lluvias se han reforzado y ahora son diarios. Ha bajado la problemática, aunque el principal obstáculo son las acumulaciones de agua y las fincas privadas, donde el consistorio no puede intervenir».

También Diputación ha intensificado los tratamientos.

Mejoría en la última semana

En la Marjaleria, Eric Dols, presidente de la asociación vecinal, confirma que la situación ha mejorado gracias al refuerzo municipal. «Las quejas han bajado muchísimo. El Ayuntamiento nos ha dado línea directa y estamos en contacto con las empresas que trabajan los tratamientos. Además de los programados, actúan vehículos de refuerzo». Las cifras lo reflejan: «El martes de la semana pasada hubo 28 quejas; el miércoles, 20; el lunes, ninguna; y el martes solo dos. Aun así, hace poco nos llamaron desde el Senillar porque no podían salir a la calle», explica.

Lucha que no cesa

La batalla contra los mosquitos no tiene descanso. Cada lluvia multiplica los focos y cada jornada templada prolonga la actividad del insecto. En una provincia donde el verano parece alargarse sin permiso, los vecinos han aprendido que el otoño también pica. Y este jueves y sábado vuelven a dar lluvia.