La Diputación aporta 160.000 euros a las asociaciones de jubilados de Castellón

La Diputación de Castellón ha concedido ayudas destinadas a la financiación de gastos e inversiones de más de cien entidades de jubilados y pensionistas de la provincia, además de contribuir al envejecimiento activo con la subvención para excursiones socioculturales.

“Desde la Diputación seguimos teniendo a las personas mayores en el centro de nuestras acciones y ello se traduce en apoyarles y ayudarles a fomentar aquellas acciones que favorezcan su bienestar y el envejecimiento activo”, ha destacado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Por un lado, la institución provincial ha concedido las subvenciones destinadas a la financiación de gastos corrientes o de inversión para la implementación de servicios y programas, así como adquisición de equipamiento destinado a asociaciones y entidades federativas de personas jubiladas y pensionistas de la provincia. Una convocatoria mediante la que se han concedido más de cien subvenciones a entidades. “Tener un mobiliario adecuado, renovar los equipos informáticos o simplemente poder disponer de una cafetera en una asociación son muchas veces inversiones que estas entidades no podrían asumir si no recibieran estas ayudas, y para eso estamos nosotros, desde la Diputación y desde el área de Bienestar Social, para llegar donde ellos no llegan”, ha señalado la responsable de Bienestar Social, Marisa Torlà.

Ayudas para gastos

En cuanto a las subvenciones concedidas relativas a gastos de inversión, su destino es ayudar a sufragar partidas que van desde los equipos informáticos, telefonía o electrodomésticos, hasta el mobiliario para el acondicionamiento de locales y centros de asociaciones. De ellas, se han beneficiado un total de setenta entidades de toda la provincia de Castellón.

“Es muy importante que nuestros mayores cuenten con espacios adecuados de convivencia, para poder desarrollar cualquier actuación. Cuando hablamos de envejecimiento activo, es nuestro compromiso facilitarles los medios para llevarlo a cabo y estas subvenciones son un modo de hacerlo”, ha apuntado la presidenta.

Respecto a las 38 solicitudes destinadas a gasto corriente, la ayuda se dirige a conceptos tan variados como material de oficina, cursos de formación o servicios de podología para los usuarios de estas asociaciones.

Mayor presupuesto

En este punto destacar que la presente convocatoria ha contado con un 40% de incremento del presupuesto respecto al anterior ejercicio, hasta alcanzar los 140.000 euros en servicios y atención a los mayores a través de estas dos líneas de subvenciones.

Por otro lado, la Diputación promueve el envejecimiento activo con la concesión de ayudas para realizar excursiones socioculturales. Al respecto, la institución, a través de la Junta de Gobierno, ha aprobado las subvenciones que se destinan a este fin y que están organizadas por entidades federativas de personas jubiladas, así como asociaciones de amas de casa de la provincia.

La institución provincial ha concedido más de 36.000 euros que se han repartido entre 65 asociaciones de municipios de todo el territorio de la provincia de Castellón.

Este conjunto de ayudas son, como ha añadido máxima representante de la institución provincial, “otra prueba más de cómo desde esta Diputación trabajamos día a día para construir esa igualdad territorial y garantizar recursos y servicios a las personas de los 135 municipios de nuestra provincia, y por supuesto nuestras personas mayores y su bienestar son claves para nosotros”, ha concluido Marta Barrachina.