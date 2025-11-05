O'Kean, experto economista: "El sector cerámico de Castellón debe asumir la formación de mano de obra especializada"

"En el año 2030 habrá desaparecido el 50% del trabajo manual en el sector cerámico". Así se ha pronunciado el presidente de la Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC), Juan José Montoro, durante la presentación del XVIII Congreso Internacional del Técnico Cerámico que tendrá lugar los días 20 y 21 de noviembre en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló.

El acto de presentación se ha llevado a cabo este miércoles en el Ayuntamiento de Almassora, y en él Montoro ha apuntado que la digitalización y la introducción de la inteligencia artificial (IA) en el sector cerámico supondrá una transformación del talento en la masa laboral. Así, en paralelo a la drástica reducción de los trabajos más manuales, "surgirán otos puestos de trabajo más especializados, y el problema con el que nos encontramos es que no tenemos suficientes especialistas para cubrir esos puestos". De hecho, ha aludido a las grandes empresas que tienen previsto instalarse en la zona norte de Valencia "con una alta demanda de ese tipo de profesionales, lo que acrecentará este problema".

Para resolverlo, el presidente de ATC ha instado a actualizar los planes de estudio relativos al sector. "Es necesario que se modernicen con la rapidez que necesitamos porque de los contrario dejan de responder a las necesidades del mercado".

En este sentido, el prestigioso economista José María O'Kean, quien ha ofrecido una conferencia magistral como parte de la presentación del congreso, ha afirmado con rotundidad: "No creo que la FP ni la universidad puedan dar respuesta a esta necesidad, sino que las propias empresas del sector deben asumir la formación de sus trabajadores más especializados, impulsando cursos que certifiquen ellas mismas".

En la misma línea, Montoro ha avanzado que se ha realizado una propuesta para unir a patronal e instituciones en una campaña que sirva "para cambiar la percepción que las nuevas generaciones tienen de nuestro sector, al que no ven atractivo para trabajar, y mostrarles que está muy ligado a la digitalización para que sea de su interés".

Entorno internacional

José María O'Kean, en su ponencia Entorno económico y estrategias de creación de valor: nuevos consumidores, nuevas empresas, ha abordado los diferentes desafíos que afronta el sector cerámico español en la actualidad, en un contexto mundial repleto de incertidumbres desde el punto de vista geopolítico y económico en el que la competitividad está en juego. Un sector tan internacionalizado como es el cerámico no puede perder de vista fenómenos de alcance mundial como son la política arancelaria en EEUU, las tensiones en Oriente Medio o el avance a contrarreloj de la IA, entre otros.

Tal y como ha puesto de relieve el economista, el entorno económico actual está dominado por la incerteza: aranceles, problemas de la geopolítica global, peligro aún de inflación de precios y posibles políticas monetarias para controlarla. Mientras, ha destacado, la economía española crece, pero su crecimiento no llega a las familias y siguen sin aprobarse los Presupuestos del Estado, se mantiene un alto endeudamiento y una baja productividad.

En este escenario, O’Kean ha explicado que las empresas deben asumir este entorno general de los negocios, considerando además que los consumidores han cambiado en un espacio digital que nos envuelve y que origina nuevos patrones de creación de valor. Así, las corporaciones afrontan este reto con una nueva visión de la cadena de valor e incorporando las nuevas tecnologías que van irrumpiendo sin cesar y que obligan a cambios estratégicos permanentes.

José María O’Kean es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla; executive Master en e-business por el Instituto de Empresa; y catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla desde 1997, donde imparte cursos de Macroeconomía, Economía Digital y Pensamiento Económico. Asimismo, es también profesor asociado de Entorno Económico y Análisis de Países en el IE Business School desde 1991, siendo nominado en varias ocasiones al premio al mejor profesor en distintos programas y habiendo alcanzado esta distinción en nueve ocasiones. En la actualidad imparte también clases en la sede en Sevilla de la EOI y es autor de casi una decena de libros.

Además del economista, la presentación ha contado previamente con la participación del presidente de ATC, Juan José Montoro; la alcaldesa de Almassora, María Tormo; y el diputado de Promoción Económica, Vicente Pallarés. La cátedra de Modelo Económico de la Universitat Jaume I (UJI) ha colaborado en el acto de presentación, que ha reunido a decenas de entidades colaboradoras y patrocinadoras del congreso.

Presidente ATC

Montoro, ha mostrado su agradecimiento a O'Kean por apadrinar la presentación del Congreso y a todos los patrocinadores y colaboradores de esta cita internacional. "En solo unos días la provincia de Castellón se convertirá en el epicentro nacional del conocimiento técnico, el debate sobre la cerámica y la transmisión de talento e innovación. La cerámica no es solo un sector, es una forma de entender la vida, es una industria de la que dependen miles de empleos y en la que miles de profesionales tienen cabida. El técnico no es ya solo un perfil asociado a la producción. Hay un amplio abanico de actividades en la que especializarse dentro de la cerámica", ha explicado.

El presidente de ATC, que en 2026 celebra su 50 aniversario, ha recordado que durante dos días el Auditori de Castelló recibirá a cientos de profesionales de la cerámica y expertos en múltiples procesos que abarcan al proceso cerámico. "Es una cita ineludible que aportará luz sobre el futuro del sector, marcará la senda que debemos seguir aquellos que nos dedicamos a la cerámica para afrontar con éxito las numerosas incertidumbres que surgen en el corto, medio y largo plazo. Trabajadores, empresas e instituciones debemos estar unidos para sortear todos esos retos", ha valorado Montoro, quien ha incidido en el peso que tiene la IA y otras nuevas tecnologías en la competitividad del sector cerámico español.

"Somos un clúster y debemos actuar como tal. Ningún otro sector cerámico en el mundo tiene la suerte de tener un clúster tan potente como el nuestro, en el que empresas productoras, de materias primas, infraestructuras, logística, instituciones educativas, investigadores y administraciones públicas estén tan concentradas en una zona. Es nuestro punto fuerte y este Congreso es una prueba de lo que podemos conseguir si somos capaces de trabajar en equipo", ha insistido Montoro, haciendo especial hincapié en el importantísimo valor que suponen las personas, los miles de trabajadores que viven de la cerámica.

Alcaldesa de Almassora

A su vez, Tormo ha añadido: “La edición de este año del Congreso bajo el lema Innovación Generativa supone mucho más que un encuentro profesional: es una apuesta firme por el futuro de un sector que forma parte del ADN económico y social de nuestra tierra. La industria cerámica, motor de empleo y desarrollo, vuelve a situarse en el centro del debate sobre los grandes retos de nuestro tiempo: la sostenibilidad, la digitalización y la innovación", ha señalado la alcaldesa de Almassora. "Las inversiones que estamos destinando a la mejora de nuestros polígonos industriales son una clara muestra de nuestro compromiso con el sector industrial. Más de 800.000 euros se van a destinar a la modernización de polígonos industriales, una inversión a la que se suma la realizada el pasado año, que ascendió a un millón de euros", ha indicado Tormo.

"Trabajamos a diario para que Almassora siga siendo un referente en modernización industrial dentro de la Comunitat Valenciana. Nuestro municipio puede hacer gala de tener el mayor número de Entidades de Gestión y Modernización (EGM) de la Comunitat, un modelo de éxito que demuestra cómo la colaboración entre administraciones y empresas es capaz de dar frutos tangibles", ha destacado la alcaldesa de Almassora.

Tal y como ha asegurado Tormo, congresos como este son "imprescindibles porque promueven el intercambio de ideas, la colaboración entre profesionales y la creación de sinergias que impulsan al conjunto del sector. En un mundo cada vez más interconectado, la innovación no surge del aislamiento, sino del diálogo y del aprendizaje compartido".

Diputación

Por su parte, el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, ha puesto en valor que con la décimo octava edición del Congreso Internacional del Técnico Cerámico, Castellón se volverá a situar “como epicentro del conocimiento, la innovación y la excelencia en el sector cerámico”. Para el diputado provincial, el título elegido este año, Innovación Generativa, “no puede ser más acertado. Habla de un sector que no espera a que lleguen las oportunidades, sino que las crea. Que convierte la incertidumbre en impulso y el conocimiento en valor añadido”.

“Desde el área de Promoción cerámica de la Diputación trabajamos cada día para que la innovación llegue a todos los rincones de la provincia. Porque sabemos que apoyar al sector cerámico es apoyar el empleo, la sostenibilidad y el desarrollo de nuestra provincia. Y lo hacemos de la mano de asociaciones como ATC, con quienes compartimos el objetivo de fortalecer el talento técnico y fomentar la transferencia de conocimiento entre la universidad, la investigación y la empresa”, ha añadido Vicente Pallarés.

La XVIII edición del Congreso, que lleva por título Innovación Generativa, aspira a revalidar o superar la cifra de 350 congresistas registrada en la edición de 2023 y para ello abordará temas clave para la cerámica española, como son la descarbonización, la IA y la digitalización, las tecnologías cerámicas y la experiencia de cliente. Cuatro bloques temáticos que llenarán de conocimiento y reflexiones el Auditori de Castelló desde las 9.00 horas del jueves 20 de noviembre hasta el mediodía del viernes 21. Un marco idóneo para intercambiar sensaciones y valoraciones sobre la realidad y los objetivos del sector cerámico, además de favorecer la creación de sinergias entre profesionales, entidades y empresas.