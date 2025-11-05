Nuevo impulso millonario al acceso sur en tren a PortCastelló: Adif adjudica la señalización
La empresa Hitachi Rail Gts Spain será la encargada por 12 millones de euros
Nuevo impulso millonario al acceso ferroviario sur al puerto de Castellón. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado este martes por 12 millones de euros la ejecución de las obras del proyecto constructivo de las instalaciones de control, mando y señalización de la nueva infraestructura.
La empresa pública estatal ha hecho oficial este nuevo paso en el proyecto con su publicación ayer en la Plataforma de Contratación. La empresa Hitachi Rail Gts Spain S.A., en concreto, será la encargada de ejecutar los trabajos al ser elegida directamente por Adif en un proceso negociado sin publicidad por razones técnicas y de vinculación tecnológica.
Plazo de 21 meses
El plazo para desarrollar los trabajos está fijado en 21 meses y se suma a otros contratos impulsados en los últimos meses para completar la infraestructura que pretende impulsar la intermodalidad del transporte de mercancías en la provincia de Castellón.
La construcción de todo el trazado del acceso sur se está desarrollando de forma simultánea dividida en distintas fases, entre ellas la centrada en la estación intermodal que impulsa PortCastelló.
