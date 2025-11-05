La oposición afea en Castellón a Barrachina y Carrasco su "silencio" ante Mazón

Los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, han cargador contra la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, acusándoles de permanecer en «silencio», en cuanto a la falta de reivindicaciones, durante los dos años del Consell de Carlos Mazón.

El portavoz de la coalición valencianista en la Diputación, David Guardiola, afirmó que «el balance de la actuación de Barrachina está claro: dos años de obediencia ciega» y exigió una institución provincial «que vuelva a ejercer su papel como voz del territorio».

"No ha alzado nunca la voz"

«Mientras Mazón recortaba servicios y marginaba a nuestras comarcas, la presidenta de la Diputación guardaba silencio», defendió Guardiola, añadiendo que la máxima dirigente provincial «no ha alzado nunca la voz para defender a Castellón».

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia Puerta, señaló que durante el mandato de Mazón «la señora Begoña Carrasco ha estado muda, sin valentía para reivindicar nada y, encima, ha mostrado su vergonzosa complicidad con el president del Consell, al que estuvo aplaudiendo en el Palau el día del aniversario de la dana de València».

Asimismo, el secretario general del PSPV de la provincia de Castellón, Samuel Falomir, consideró que la dimisión de Mazón «llega tarde, mal y mintiendo» y reivindica que «el pueblo valenciano necesita pasar página y votar para devolver la dignidad a la Generalitat y la paz a las víctimas».