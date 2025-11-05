Una tienda 'outlet' de Estados Unidos aterriza en Castelló

Dentro de su desembarco en España, el líder de las tiendas outlets de Estados Unidos llegará a Castelló. Su elección ha sido el centro comercial Salera, donde abrirá una de sus primeras tiendas en el país. Su apertura se producirá a principios de 2026.

La empresa ha definido una estrategia ambiciosa para su entrada al mercado español, como parte de su plan de expansión global en el segmento off-price. Después de años de análisis y preparación, la marca considera que cuenta con el conocimiento necesario del mercado y del consumidor local para "implementar un modelo de negocio competitivo y adaptado a las necesidades específicas de la región".

En obras

Este nuevo local comercial de la Salera reemplazará a la sección de textil del supermercado Alcampo y contará con 3.000 metros cuadrados, aproximadamente. En estos momentos, el espacio se encuentra en obras.

Así, la cadena de tiendas outlets TK Maxx, que es el nombre europeo de la cadena estadounidense TJ Maxx, que pertenece al grupo TJX Companies, llegará hasta España en el arranque del nuevo año. La compañía quiere utilizar la infraestructura con la que cuenta en el continente, que incluye con operaciones en países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia, Austria y Países Bajos, para establecer una pequeña oficina en España para apoyar las operaciones locales.

Modelo de ventas

El modelo de ventas de TK Maxx se basa en grandes descuentos sobre primeras marcas de moda, calzado, complementos y hogar. Así, ofrece estos productos a previos competitivos, algo que se alinea con las tendencias actuales de consumo en las que los clientes buscan calidad a buen precio.

La empresa TK Maxx lega a España con sus tiendas 'outlet'. / Mediterráneo

La marca espera captar una amplia variedad de consumidores, con un enfoque especial en el segmento de 18 a 34 años, que ha demostrado ser cada vez más relevante para su crecimiento.

Fuentes de suministro

La empresa también señala que ha diversificado sus fuentes de suministro para reducir su exposición a problemas de importación, lo que garantiza flexibilidad y capacidad de adaptación ante cambios en tarifas arancelarias o fluctuaciones en el mercado.