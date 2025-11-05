De Palestina a Castellón: una vocación médica que no entiende de fronteras

Un viaje vital que conecta Palestina con Castellón, con la medicina como nexo de unión. Este jueves, en el edificio Quatre Cantons de Castelló, el Foro Social del RototomSunsplash, a partir de las 19.00, rinde homenaje a Ahmad Khalaf, Shaban Kilani y Saber Ashi, los tres facultativos palestinos que han desarrollado la mayor parte de su carrera en la provincia y que son, por derecho propio, en verdaderos castellonenses.

Aunque, como señala Shaban Kilani, "en la medicina, no hay fronteras", porque lo importante es ayudar a las personas necesitadas.

En el caso de Ashi, su aventura comenzó en 1983, en la residencia sanitaria del seguro de enfermedad Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Era el nombre con el que se conocía entonces al Hospital General, a donde llegó Saber Ashi que es especialista en Medicina Física y Rehabilitación.

"La ciudad me abrió los brazos, y me dio una vida y un hogar", explica. A él le correspondió también poner en marcha el Servicio de Rehabilitación del centro y recuerda que "fuimos pioneros en la Comunitat Valenciana" en incluir fisioterapia en centros de salud.

Devolver la esperanza

Con el cambio de siglo, se encargó poner en marcha el Servicio de Rehabilitación del Hospital de la Plana. Pero afirma que su mayor logro ha sido "devolver la esperanza. Llegaban a mi consulta pacientes sin poder caminar y, luego, los veías cruzar por la calle Mayor de Castelló".

También destaca "la transformación de la ciudad. Antes, iba con el coche por la calle Mayor para llegar a casa. Ahora hay que ir por la ronda y mi mujer va a comprar a la Salera, cuando antes iba al centro de la ciudad".

45 años de matrimonio

Solo un año después, en 1984, se instaló Ahmad Khalaf en Castelló. Su excusa fue su matrimonio con una castellonense. "En 1985, entré a trabajar en el Hospital la Magdalena" como médico intensivista. Pero su trabajo con patologías respiratorias, le impulsó a abrir una consulta sobre deshabituación tabáquica en el centro en 1990.

"La primera en la Comunitat y una de las 10 que había en España", apunta. Desde entonces, se convirtió en referente nacional en la prevención contra el tabaquismo. Su esfuerzo le llevó a crear la asociación Azahar, en 2001, para avanzar en la detección precoz del cáncer de pulmón.

Khalaf ya es hijo adoptivo de la provincia, después de llevar "45 años casado con una castellonense". Además, su hija fue madrina de la gaiata 8, Portal de l’Om y "he estado más de diez años dentro de una comisión". "No siento diferencia, es como si hubiera nacido aquí", asegura Khalaf.

Máximo nivel

La historia de Shaban Kilani en España empieza en 1970, pero su llegada a Castellón se produjo en 1996. Tras estudiar medicina en la Complutense de Madrid, se especializó en Urología y se hizo con la jefatura de este servicio en la Gran Vía de Castelló.

Como Ashi, posteriormente se trasladó al Hospital de la Plana para impulsar el Servicio de Urología del nuevo centro. "Pusimos a Castellón en el máximo nivel, dentro de este campo. Adaptamos la cirugía a los procedimientos más modernos y organizamos el primer congreso de laparoscopia de España", relata. Además, formó parte de los primeros pasos de la facultad de Medicina de la UJI como profesor.

Su labor profesional ha estado íntimamente ligada a su vida personal. "Mis hijas nacieron en la Gran Vía", explica y afirma que "antes Castelló era un ejemplo de cómo no se debe hacer una ciudad. Ha dado un vuelco enorme en todo este tiempo".

Agradecimiento a la ciudad

Los tres coinciden en mostrar su agradecimiento por el comportamiento de Castellón ante la situación sufrida por Gaza. "Te sientes impotente, pero las manifestaciones en Castellón te levantan el ánimo". Por su parte, Khalaf comenta que "el apoyo de España ha sido mejor que el de cualquier país árabe".

Kilani, que perdió a más de 10 familiares durante la guerra con Israel, destaca que "la postura española y castellonense ha sido insuperable. Es una riqueza para mí y para mi familia".