Burocràcia
El PSPV alerta de que la Diputació posa en perill ajudes per als municipis
Els socialistes afirmen que la institució provincial "s'ofega" en la tramitació de subvencions
El PSPV-PSOE de la Diputació de Castelló ha denunciat que la institució provincial “ha quedat completament superada i ofegada pels terminis” i s’ha vist obligada a ajornar els terminis de renúncia i justificació de nombroses línies de subvencions, tant per a ajuntaments com per a entitats privades, “per la seua incapacitat per resoldre-les a temps”.
Segons ha explicat la diputada socialista Maria Jiménez, aquesta situació “posa entre l’espasa i la paret molts municipis, que ara disposen de molt poc marge per a executar i justificar les ajudes abans que acabe l’any, amb el risc real de perdre recursos essencials per al desenvolupament dels pobles més menuts de la província”. De fet, ha avisat, “hi ha municipis que ja es plantegen renunciar a elles davant la impossibilitat de portar-les a terme”.
"Ni àgil ni eficient"
Jiménez ha lamentat: “El PP ven el lema de la Diputació àgil i eficient, però la realitat és tot el contrari. L’han convertida en un embús administratiu que frena els pobles i asfixia les associacions”.
La representant socialista ha detallat que les subvencions afectades inclouen programes clau per a les entitats locals, com ara botigues multiserveis, defensa del territori, medi natural o benestar animal, així com ajudes a entitats privades, com associacions veïnals, beques per a estudiants majors de l’UJI, iniciatives d’igualtat, escoles d’educands, viatges d’associacions de jubilats i d’ames de casa o esdeveniments esportius.
"Laberint burocràtic"
“El govern del PP ha convertit la Diputació en un laberint burocràtic on el que prima no és l’eficiència, sinó la improvisació i el descontrol”, ha advertit la diputada del PSPV.
Jiménez ha assegurat “mentre el PP es fa fotos parlant d’una institució àgil, els ajuntaments estan desesperats esperant resolucions que no arriben o flexibilitat per a executar els fons, però no hi ha cap resposta”. “Això no és una Diputació àgil, és una Diputació adormida”, ha sentenciat.
