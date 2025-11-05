La UJI y AECC Castelló fomentan la divulgación científica en la investigación contra el cáncer
El acuerdo permite profundizar la cooperación iniciada con el grupo de investigación JMC-Química para la Medicina de la universidad
La rectora de la Universitat Jaume I (UJI), Eva Alcón, y la presidenta de la Junta Provincial de Castelló de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC-JP), Rosa María Barrieras, han sellado este miércoles un convenio de colaboración para desarrollar actividades conjuntas.
El objetivo de estas iniciativas es fomentar la divulgación científica en temas relacionados con la investigación contra el cáncer, y ampliar la participación ciudadana en este ámbito de la difusión.
Más cooperación
El acuerdo permite, por un lado, profundizar en la cooperación iniciada con el grupo de investigación JMC-Química para la Medicina de la UJI y, por otro, consolidar la colaboración en iniciativas ya con trayectoria para acercar la ciencia a la sociedad.
Así, entre estas últimas, se encuentran la jornada divulgativa por el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la feria de la ciencia Firujiciència y la Noche Europea de las Investigadoras y los Investigadores.
Dos años
Además, también se facilitará la participación en otras actividades integradas en la programación anual de la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana que se estime conveniente a lo largo de los dos años de validez del presente convenio.
Junto con la rectora Alcón y la presidenta de la AECC-JP Castelló, también han participado en el acto público de firma el vicerrector de Innovación, Transferencia y Divulgación Científica, David Cabedo, el director de la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana, Lluís Martínez, y la gerente de la asociación, Salomé Esteller.
Grupos de investigación
Con este convenio, la UJI también se compromete a contactar y coordinar los grupos de investigación que investigan en el ámbito de la lucha contra el cáncer para participar en las actividades de divulgación científica, facilitar los espacios, recursos técnicos y logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades en el campus del Riu Sec y reconocer la colaboración con la AECC-JP Castelló.
Por su parte, la asociación colaborará activamente en la planificación y coordinación de las actividades, apoyará a la difusión de las actividades, cooperará en la definición de los contenidos y en la planificación de las actividades, entre otras.
