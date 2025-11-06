Aemet activa de nuevo la alerta amarilla en Castellón… y esta vez no es por la lluvia

De alerta amarilla en alerta amarilla. La provincia de Castellón encadena así varios episodios consecutivos bajo advertencias meteorológicas en las últimas semanas. Octubre suele llegar cargado de inestabilidad y, habitualmente, los avisos amarillos en Castellón responden a acumulaciones de precipitación o tormentas. Esta vez, sin embargo, el protagonismo lo toma el viento.

De esta forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla en la provincia para este fin de semana, con un escenario marcado por cambios de masa de aire que incrementarán la intensidad de las rachas. Están previstas en distintos puntos, especialmente en áreas del interior, donde se podrían registrar episodios intensos durante la jornada del sábado.

Aemet recomienda mantenerse atento a la evolución de la predicción y extremar precauciones en actividades al aire libre mientras permanezca activo el aviso. Aunque se espera una mejoría progresiva hacia la tarde-noche, el ambiente seguirá inestable el domingo.

Qué zonas y a qué hora

El aviso de la Aemet afectará a todo el interior, norte y sur, desde las 8.00 horas del sábado hasta las 20.00 horas. Las rachas máximas que se prevén serán de 80 km/h con vientos de noroeste, con una probabilidad del 40% al 70% de que se cumplan los fenómenos previstos.

A ello se le sumará también fenómenos costeros en el litoral norte, con vientos del noroeste, con intervalos de 50-60 km/h (fuerza 7).

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia: