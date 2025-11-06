Aumentan las plazas de acogida para familias ucranianas en la residencia de Castellón

Seguir sacando sonrisas y alejar, especialmente a los niños, del horror de la guerra. Este es el objetivo del Ministerio de Defensa con la puesta a disposición de la residencia militar de Castellón a familias de combatientes ucranianos.

Desde enero de 2024, cuando llegó el primer grupo, ya son cerca de 1.200 las personas que han disfrutado de este programa que incluye, no solo actividades culturales, de ocio y descanso, sino también atención psicológica durante las dos semanas de estancia.

Robles agradece la labor del personal y anuncia más plazas

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido hoy al personal del centro su importante labor de apoyo para quienes “encuentran en España un lugar seguro para dejar atrás el horror de la guerra, aunque sea por unos días” y ha reiterado el compromiso de mantener este programa que, a partir del próximo año, incrementará las plazas de cada rotación, pasando de 50 a 80.

La titular de Defensa ha insistido en que “España va a estar, siempre, al lado de Ucrania. Y una forma de materializar ese apoyo es también este proyecto que nos permite ayudar a los niños y a sus madres, para que no tengan que escuchar el sonido de la guerra cada día”.

Solidaridad y humanidad del personal militar

Robles, que ha estado acompañada por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, y por el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, ha indicado que “los militares españoles son magníficos, siempre y en todo momento, pero en este programa aún más, porque demuestran una solidaridad y humanidad fuera de toda duda”.