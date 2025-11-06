Aumentan las plazas de acogida para familias ucranianas en la residencia de Castellón
Ya están en marcha el protocolo y la coordinación para pasar de 50 a 80 plazas en cada rotación a partir del próximo año
A día de hoy, casi 1.200 familiares de combatientes ucranianos han disfrutado de este programa de descanso puesto en marcha en 2024
Seguir sacando sonrisas y alejar, especialmente a los niños, del horror de la guerra. Este es el objetivo del Ministerio de Defensa con la puesta a disposición de la residencia militar de Castellón a familias de combatientes ucranianos.
Desde enero de 2024, cuando llegó el primer grupo, ya son cerca de 1.200 las personas que han disfrutado de este programa que incluye, no solo actividades culturales, de ocio y descanso, sino también atención psicológica durante las dos semanas de estancia.
Robles agradece la labor del personal y anuncia más plazas
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha agradecido hoy al personal del centro su importante labor de apoyo para quienes “encuentran en España un lugar seguro para dejar atrás el horror de la guerra, aunque sea por unos días” y ha reiterado el compromiso de mantener este programa que, a partir del próximo año, incrementará las plazas de cada rotación, pasando de 50 a 80.
La titular de Defensa ha insistido en que “España va a estar, siempre, al lado de Ucrania. Y una forma de materializar ese apoyo es también este proyecto que nos permite ayudar a los niños y a sus madres, para que no tengan que escuchar el sonido de la guerra cada día”.
Solidaridad y humanidad del personal militar
Robles, que ha estado acompañada por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, y por el secretario general de Política de Defensa, almirante Juan Francisco Martínez Núñez, ha indicado que “los militares españoles son magníficos, siempre y en todo momento, pero en este programa aún más, porque demuestran una solidaridad y humanidad fuera de toda duda”.
