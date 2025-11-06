Los cambios en PortCastelló: ocho obras en marcha para transformar su aspecto

La Autoridad Portuaria de Castellón está inmersa en un proceso de transformación en los últimos años. Una de las actuaciones más relevantes es la construcción del nuevo acceso ferroviario a la dársena sur, que, junto a la terminal intermodal y el parque industrial anexo, proporcionará nuevas herramientas de competitividad a la economía provincial.

Pero además de esta gran infraestructura y del proyecto de ampliación de superficie ganada al mar, PortCastelló desarrolla diversas iniciativas para mejorar su entorno. El presidente del puerto, Rubén Ibáñez, cifra estos avances en ocho obras destacadas.

"Estas obras simbolizan la voluntad del puerto de devolver a la ciudad espacios vivos, útiles y sostenibles, que mejoran la calidad de vida en el Grau y refuerzan el vínculo entre Castellón y su puerto", remarca.

Obras destacadas y nuevos espacios

Una de las mejoras ya visibles es la remodelación de la fuente del Centenario. Muy cerca de allí, se avanza en el plan para crear un nuevo edificio institucional de la Autoridad Portuaria en la antigua Comandancia, un enclave que será emblemático, rodeado de zonas de esparcimiento y que incluirá el reivindicado Museo de la Mar.

Localización de las obras de mejora de PortCastelló. / Mediterráneo

Otra intervención relevante es la instalación del nuevo alumbrado del muelle de Costa, que realza la fachada marítima y mejora la eficiencia energética. Tras el cierre y abandono del edificio de los cines, el espacio se reconvertirá en un hub tecnológico, que, según señalan desde PortCastelló, "transformará el entorno en un polo de innovación y empleo".

La iniciativa cuenta con el respaldo del sector tecnológico provincial y el impulso de la Conselleria de Innovación e Industria.

Patrimonio recuperado y zona pesquera renovada

La siguiente actuación es la rehabilitación del edificio Moruno, que ahora luce iluminación ornamental y es plenamente accesible, tras eliminar el puente que dificultaba la entrada.

Los planes más recientes se centran en el área dedicada a la pesca. El pasado viernes se presentó la modernización de la fábrica de hielo y la reforma integral de la lonja, medidas acordadas con la Cofradía de Pescadores del Grau.

La nueva fábrica de hielo reforzará la operativa diaria del sector, mientras que la lonja ganará en funcionalidad y atractivo turístico, gracias a la incorporación de una pasarela que permitirá observar el trabajo de los pescadores sin interferir en su actividad.

Compromiso con la integración puerto-ciudad

"Estas actuaciones son un ejemplo de colaboración institucional y de gestión eficiente de los recursos públicos, que están convirtiendo al puerto de Castellón en una zona dinámica y moderna, pero con identidad propia", subraya Ibáñez.

"Ocho proyectos en solo dos años, y ese es el firme compromiso que tenemos con el Grao y la ciudad de Castellón. Siempre dije que las cosas se demuestran con hechos, y ahora es el momento: hemos puesto en marcha las necesidades del Grao con un único objetivo, la integración de nuestro puerto con la ciudad", concluye el presidente de PortCastelló.