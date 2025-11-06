Compromís urgeix a la Diputació a connectar les dessaladores de Castelló
Guardiola insta a "desbloquejar" el conveni entre la institució provincial i Acuamed
El portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló, David Guardiola, reclama al Govern provincial i la presidenta, Marta Barrachina, “que done explicacions públiques i deixe d’amagar informació” sobre l’estat del conveni amb el Ministeri per a la Transició Ecològica i Acuamed per a la connexió de les dessaladores de la província a la xarxa d’abastiment.
Segons ha denunciat Guardiola, “molts mesos després de constituir el Consorci Provincial de l’Aigua, que es va dissenyar la passada legislatura amb un govern progressista i que aspira a gestionar de forma unitària i eficaç els recursos hídrics de les comarques de Castelló, seguim esperant que la Diputació i Acuamed subscriguen el conveni per tal d’impulsar les canalitzacions necessàries perquè els municipis puguen utilitzar l’aigua de les dessaladores”.
El portaveu ha recordat que, tot i que s’han posat damunt la taula dues propostes de conveni —una per part de la Diputació i una altra per part d’Acuamed—, “encara no s’ha arribat a cap acord definitiu ni s’ha informat als ajuntaments ni als grups de la corporació provincial sobre l’estat real de la negociació”.
“Encara que enguany tinguem recursos hídrics suficients, urgim a la Diputació i a Acuamed a posar-se les piles, i especialment a la Diputació a informar els municipis i al conjunt de forces polítiques d’una negociació que pot condicionar els preus de l’aigua als nostres pobles”, ha subratllat Guardiola.
Gestió coordinada
El portaveu recorda que el Consorci Provincial de l’Aigua es va crear amb l’objectiu de garantir una gestió coordinada, transparent i sostenible dels recursos hídrics a la província de Castelló, i que la connexió de les dessaladores és “una infraestructura estratègica per assegurar el futur de l’abastiment i reduir la pressió sobre els aqüífers”.
Així, ha lamentat: “Barrachina porta massa temps anunciant com a imminent la signatura del conveni amb el Ministeri, però la realitat és que no hi ha cap acord formal ni calendari d’execució”. “El PP provincial governa a cop de titular, però els pobles necessiten fets, no promeses buides”, ha conclòs.
