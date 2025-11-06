La discoteca de Castellón que rechazó una actuación de Rosalía por 100 euros: "Tremenda cagada"

Rosalía es una auténtica estrella de la música no solo española, sino mundial. Su próximo disco, Lux, que se publica el viernes 7 de noviembre, ha generado una expectación reservada solo para los más grandes, y las primeras críticas han sido más que positivas.

Pero, claro, su estatus no es el mismo que el de hace solo unos años. Y hay unos promotores de Castellón que aún se están dando de cabezazos contra la pared por haber rechazado una actuación de la catalana, que solo pedía "50 ó 100 euros".

Rosalía en una imagen promocional de 'Lux' / EPC

Desconocida

Rebobinemos. Año 2016. C. Tangana, que ya empezaba a despuntar seriamente en el panorama musical nacional, publica la canción Antes de morirme. La cantaba con Rosalía, un nombre que no decía demasiado al gran público. No sería hasta un año después cuando lanzaría Los Ángeles, su primer disco, que tuvo una buena acogida entre la crítica pero que aún así seguía siendo minoritario.

Es poco después cuando surge la opción de contratar a C. Tangana para actuar en la discoteca Santos de Castelló. Lo recuerdan en una conversación emitida en el canal de TikTok @funbisiness_ Pau Llop, su director, y Andrés Vela, jefe de sala. Pero lo interesante de la historia no está en el rapero madrileño, sino en el hecho de que pudieron contratar a Rosalía por una cantidad irrisoria.

"¿Esta quién es?", dijeron cuando la cantante, "una tal Rosalía", se puso en contacto con ellos y les ofreció cantar Antes de morirme con C. Tangana por "50 o 100 euros".

Negativa de la discoteca

"Bueno, pues no", respondieron. Con el paso del tiempo, ese no se les iba a clavar en el corazón. La artista fue haciéndose cada vez más y más grande, y ellos preguntándose si esta Rosalía que era ahora tan famosa "es aquella" que se había puesto en contacto con ellos. "Podríamos haber dicho: Hemos traído a Rosalía por 100 euros".

"De las cosas que me voy a arrepentir toda mi vida", señala uno. "Tremenda cagada", confirma el otro.