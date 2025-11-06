Luis Martí asume la presidencia de CEV Castellón

La asamblea electoral de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha designado por aclamación como presidente al líder de la Federación Empresarial Metalúrgica (Femeval), Vicente Lafuente, en sustitución de Salvador Navarro, en el cargo desde 2011.

Al igual ha sucedido con la elección para los próximos cuatro años de Luis Martí como presidente de la CEV de Castellón, así como con César Quintanilla y Eva Blasco, en el caso de Alicante y Valencia, respectivamente.

En su discurso de despedida, Navarro ha asegurado que ha llegado "el momento de cerrar una etapa, con la vista puesta en la empresa y la gente que lo hace posible" y ha valorado haber logrado el principal reto de "modernización de la representación empresarial" que afrontó cuando asumió el cargo en 2011 para ser más "ágil y eficiente".

"Proyecto continuista"

Lafuente ha incidido en que asume con "honor y responsabilidad" el cargo y ha sostenido que "no es una revolución, es un proceso de cambio" y que va abogar por la "escucha activa" y el "consenso" y la "defensa inquebrantable de la neutralidad e independencia política desde la más estricta lealtad institucional".

Ha sostenido que va a llevar a cabo "un proyecto continuista en todo lo que se ha hecho bien, que es mucho, y valiente en todo lo que se necesite para evolucionar".