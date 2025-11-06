Objetivo: Recaudar 300.000 kilos de alimentos en Castellón

El Banco de Alimentos de Castellón (BACS) hace un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la fase de donación de la Gran Recogida 2025, el evento solidario más importante del año en la lucha contra la pobreza alimentaria.

Durante los días 7, 8 y 9 de noviembre, los equipos de voluntariado del Banco de Alimentos estarán presentes en más de 238 supermercados y cadenas de alimentación de la provincia, animando a participar en esta campaña. Las donaciones podrán realizarse de cuatro formas: entregando alimentos no perecederos, realizando aportaciones económicas en caja, donando online en la web oficial www.granrecogida.org hasta finales de diciembre o mediante Bizum al 06322.

Gran Recogida 2025 / Mediterráneo

España atraviesa un momento complejo. El coste de la vida sigue aumentando, la vivienda se ha convertido en un bien inalcanzable para muchas personas y la clase media se reduce poco a poco. Según el último Informe sobre el Estado de la Pobreza, en 2024 cerca de 12,5 millones de personas (el 25,8% de la población española) se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. De ellas, 9,6 millones viven con menos de 965€ al mes, mientras que el gasto medio por persona supera los 1.100€, según el INE.

Esta situación dificulta seriamente el acceso de miles de personas a una alimentación digna. Muchas nunca imaginaron verse en una circunstancia así y hoy lo viven en silencio, en una realidad invisible Gran Recogida 2025 que pasa desapercibida para gran parte de la sociedad, pero que los Bancos de Alimentos conocen de cerca y tratan de aliviar cada día.

"Campaña esencial"

Desde el Banco de Alimentos de Castellón se subraya la importancia de colaborar en esta campaña solidaria esencial para abastecer los almacenes y seguir llenando cestas básicas destinadas a personas que están mucho más cerca de lo que imaginamos y que necesitan apoyo para mantener una vida digna mientras las dificultades persisten.

El objetivo de esta edición es alcanzar el equivalente a 300.000 kg, ya sea mediante la donación de alimentos no perecederos o a través de aportaciones económicas en caja que se quedan en los supermercados en favor del Banco de Alimentos.

Donación monetaria

Entre las ventajas de la donación monetaria, destaca la posibilidad de adquirir los alimentos cuando son necesarios, garantizando una asistencia alimentaria sostenible en el tiempo y adaptada a las necesidades reales de las personas atendidas por el Banco de Alimentos al mismo tiempo que evita el desperdicio alimentario. Además, esta modalidad es más sostenible, al reducir los desplazamientos y el impacto medioambiental asociado al transporte de productos. Asimismo, las donaciones económicas cuentan con ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse enviando el ticket de compra en la web www.granrecogida.org.

«Año tras año, la ciudadanía de Castellón demuestra una solidaridad ejemplar. Lo dan todo. Su compromiso —junto al de los donantes, personas voluntarias, supermercados colaboradores y medios de comunicación— es la fuerza que nos impulsa a seguir trabajando para que en ningún hogar falte un plato en la mesa. Cada aportación, por pequeña que sea, marca la diferencia para muchas familias, y por ello nuestro mayor agradecimiento a todos los que lo hacen posible», subraya Santiago Miralles, presidente del Banco de Alimentos de Castellón.