El paro atrapa a los ‘baby boomers’: ya son el 70% de beneficiarios del subsidio de 500 euros

Son la generación que ejercía hasta hace poco de motor de las fábricas, los despachos y las oficinas. Los conocidos como baby boomers, personas de 50 a 67 años que nacieron entre 1958 y 1975, están hoy ya más cerca de la jubilación. Una recta final de su etapa laboral que ha llevado a muchos a encarnar el lado más silencioso del paro, pues este colectivo representa ya a siete de cada diez perceptores del subsidio por desempleo en Castellón.

Hasta 10.058 de los 14.111 beneficiarios de la prestación de 500 euros mensuales, con la que sobreviven muchos de ellos, superan los 50 años en la provincia. Los baby boomers son, sin duda, el grupo de edad más numeroso (el 71%) entre los receptores de esta aportación que el Estado transfiere cuando te atrapa el desempleo y no tienes otra alternativa después de haber agotado ya otras opciones. Los menores de 30 años, sin embargo, son solo 831 o el 5,8%.

De hecho, no ocurre lo mismo en las prestaciones contributivas. Los beneficiarios del conocido como paro ordinario, cuyo derecho se genera tras un periodo trabajado, están más equilibrados en edad. En este caso, los baby boomers representan uno de cada tres, con 4.205 del total de 11.954.

Falta de adaptación

Se plasma así otro efecto del envejecimiento de la población castellonense, pero también de la brecha que existe en el mercado laboral, que expulsa a los más mayores.

«Ha habido gente que, tras perder su empleo en la crisis del 2008, no se ha podido reincorporar luego al mercado laboral por falta de adaptación o de actualización a las nuevas tecnologías», valora a este periódico el decano del Colegio de Economistas de Castellón, José Manuel Salvador.

El experto explica que las personas que están en este escenario son «gran parte» de las beneficiarias del subsidio por desempleo, pues «después de quedarse sin trabajo accedieron al paro y luego al subsidio, que en algunos casos se alarga hasta la jubilación».

¿Y cómo pueden sobrevivir con 500 euros? Este es uno de los principales obstáculos asociados al subsidio. «La prestación es baja, pero cotiza al 125% de la base mínima», explica Salvador, señalando que esto supone un «obstáculo» para favorecer la búsqueda activa de empleo, más aún ante casos de vidas laborales prolongadas que permitan adelantar la jubilación.

«Muchos ya no tienen cargas familiares, no tienen tampoco hipoteca y no buscan nuevos empleos, por lo que se conforman con eso hasta la jubilación», detalla el representante de los economistas castellonenses, quien añade que «para complementarlo también existe quien recurre a la economía sumergida, sobre todo en el sector agrario». «Hay trabajadores del azulejo cobrando el subsidio que hacen trabajos agrícolas para tener algún ingreso extra», señala Salvador, quien resume que el subsidio «es muy importante, aunque hay algunos casos de abusos».