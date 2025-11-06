Pillan al conductor de un autobús de Castellón viendo el fútbol en pleno trayecto
Usuarios denuncian la práctica en un vehículo de transporte interurbano durante el partido de Champions del Real Madrid
Un conductor de la línea interurbana de autobús que conecta Castelló con Vila-real fue sorprendido este martes viendo el partido de Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool mientras conducía el vehículo en servicio.
Así lo han denunciado los propios pasajeros que viajaban a bordo del autobús en un trayecto habitual que une ambas ciudades y que utilizan a diario numerosos vecinos para acudir al trabajo, estudiar o realizar gestiones.
Sobre el cuadro de mandos
Los usuarios aseguran que el suceso se produjo en pleno recorrido y que el conductor seguía el encuentro deportivo desde un dispositivo móvil apoyado sobre el cuadro de mandos, según se aprecia en las imágenes grabadas por algunos de los viajeros.
Los pasajeros mostraron su "asombro e indignación" por la peligrosidad de la situación, al considerar que el uso del teléfono en marcha "pone en riesgo la seguridad" de todos los ocupantes del vehículo. En los vídeos aportados, incluso se escucha con nitidez el audio de los comentaristas del partido. En total, viajaban unas quince personas a bordo, según las mismas fuentes.
