El profesorado de FP rechaza la propuesta de Conselleria por «insuficiente»

El comité de huelga de expertos de FP y especialistas de régimen especial se reunió ayer con el director general de Personal, Pablo Ortega, mientras el profesorado en huelga, acompañado por alumnado de los centros implicados, se concentró en la Conselleria de Educación, después de haberse manifestado ya más veces en las últimas semanas.

Stepv denuncia recortes en horario y salarios

De acuerdo con lo que dijo ayer el sindicato de profesorado Stepv, Ortega explicó la propuesta para mejorar —en la visión de la Conselleria— las condiciones laborales de este profesorado. Stepv denuncia que este ha visto recortado drásticamente su horario y, por tanto, sus retribuciones.

«La propuesta incrementa mínimamente el horario laboral, un hecho que no satisface las demandas del colectivo, que reclama recuperar el horario que tenía hasta ahora y equipararlo al del resto del profesorado funcionario, con el fin de atender mejor al alumnado y poder realizar las funciones que actualmente han dejado de desempeñar», dijeron en Stepv.

Petición de modificar el decreto 97/2025

Así, el comité de huelga rechazó la propuesta de la Conselleria y volvió a solicitar que se modifique el decreto 97/2025 para eliminar el recorte horario y recuperar el salario y las funciones anteriores.