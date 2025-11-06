XarxaTec analiza las oportunidades que ofrece la innovación a las empresas de Castellón

XarxaTec, la red de empresas tecnológicas de Castellón, ha impulsado un nuevo espacio de diálogo para analizar las oportunidades que ofrece la innovación y las nuevas formas de inversión en un momento de claro liderazgo económico para la Comunitat Valenciana.

El pasado 30 de octubre, representantes de XarxaTec se reunieron con Renta 4 Banco en una sesión bajo el lema Inversiones alternativas, centrada en explorar el potencial de fondos de capital riesgo y private equity como motores de crecimiento para el sector tecnológico. El encuentro reunió a empresas y profesionales del ecosistema innovador castellonense, que debatieron sobre cómo la colaboración entre el ámbito tecnológico y financiero puede acelerar la competitividad empresarial.

Según la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la economía valenciana creció un 0,9% en el segundo trimestre de 2025 en tasa trimestral y un 3,1% en tasa anual, cifras que reflejan una aceleración de la actividad superior a la media nacional y a la de la zona euro. Este dinamismo se apoya en la recuperación del consumo de los hogares, el aumento de la inversión y el buen comportamiento del sector exterior, factores que refuerzan el papel de la Comunitat como uno de los principales motores económicos del país.

Vías de financiación innovadoras

En este contexto, XarxaTec subraya la importancia de consolidar vías de financiación innovadoras que faciliten el crecimiento de las start ups y empresas tecnológicas de la provincia. “El acceso a nuevas fórmulas de inversión, como los fondos de capital riesgo, puede marcar un antes y un después en la capacidad de nuestras empresas para escalar, innovar y competir a nivel global”, destacó José Bort, presidente de la asociación.

Con iniciativas como esta, XarxaTec reafirma su compromiso con el desarrollo económico de Castellón y con la creación de sinergias entre la tecnología, la inversión y el talento local, contribuyendo a que la Comunitat Valenciana mantenga su senda de crecimiento y consolidación en el panorama nacional e internacional.