Récord en el aeropuerto de Castellón: supera su mejor cifra anual de pasajeros dos meses antes de tiempo

Dos meses antes de completar el año, el aeropuerto de Castellón ha batido su récord anual de pasajeros gracias a las 14 rutas comerciales que ha llegado a operar durante el presente ejercicio y a las cinco que se mantienen durante el invierno.

La infraestructura de Vilanova d'Alcolea, según ha informado este viernes, contabiliza en el acumulado de enero a octubre un total de 291.130 pasajeros. Lo hace tras sumar 29.814 usuarios en el décimo mes del 2025, un 32% más que el año pasado y la cifra más alta histórica para este mes.

La base castellonense experimenta un crecimiento del 17% respecto al acumulado del año anterior en el mismo periodo. Además, sobrepasa ya los 283.259 viajeros de todo el 2024, con un 2,8% de repunte a dos meses de finalizar el año.

A un paso del objetivo de 300.000

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha mostrado su satisfacción con los resultados obtenidos, “que confirman el mejor año en la historia del aeropuerto y que lo sitúan a un paso de alcanzar el objetivo de los 300.000 pasajeros en este 2025”.

Mus ha manifestado que desde el aeropuerto “se sigue trabajando para mantener la senda de crecimiento en el ámbito del tráfico comercial a través de la captación de nuevas rutas y la consolidación de las existentes”.

Respecto a los movimientos de aeronaves, de enero a octubre se contabilizan 10.952. El aeropuerto se sitúa cerca del récord anual registrado el año pasado, en que hubo 11.261 operaciones.