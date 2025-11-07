El 'boom' de la obra nueva impulsa a Castellón al ‘top 10’ con más tirón del país

Castellón se gana un espacio entre las diez provincias españolas con más dinamismo en el mercado inmobiliario de la obra nueva. Los castellonenses cada vez se decantan más, a la hora de comprar, por adquirir un inmueble recién construido, pues se estrenan ocho de este tipo cada día.

Así lo demuestran los datos del tercer trimestre del 2025 publicados este jueves por los Registradores, los cuales recogen un crecimiento de nada más y nada menos el 29,9% de las compraventas de viviendas de obra nueva. Resulta el noveno repunte más importante de toda España en el trimestre, al contabilizar un total de 708 operaciones.

¿Y cómo se explica que todavía exista margen de mejora en un mercado tan acelerado? «Castellón es uno de los territorios que todavía tienen margen de crecimiento», analiza el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Castellón, Francisco Nomdedéu. En este sentido, el representante de las inmobiliarias castellonenses razona que «venimos de una época de estancamiento», a lo que se suma en puntos como Castelló, donde se dan más operaciones, «la aprobación de instrumentos como el Plan General, que dan seguridad y sienta las bases jurídicas para impulsar la construcción de nuevas viviendas».

Dinamismo a dos bandas

Dicho dinamismo se plasma de la misma forma en las nuevas promociones de viviendas. El Ministerio de Transportes contabiliza hasta el mes de agosto, según los últimos datos disponibles, un total de 1.042 visados para la construcción de viviendas en el territorio provincial. Resulta la cifra más elevada para estos primeros ocho meses del año de la última década, con un crecimiento del 21% respecto al año pasado, cuando fueron 862 los visados registrados.

Este repunte supone, al mismo tiempo, dejar atrás el freno que experimentó en la provincia el sector antes del verano, como recogió este diario, siguiendo la percepción que ya entonces mostraban los constructores de que se recuperaría la senda de crecimiento hacia el final del año. Así lo evidencian, de hecho, las numerosas grúas desplegadas a lo largo del territorio, especialmente visibles en municipios como Benicàssim o Castelló.

Más en detalle, la mayoría de las nuevas viviendas que se construyen en estos momentos son en bloques de edificios, con 865 (o ocho de cada diez) de las 1.042 que se impulsan hasta el cierre de agosto. Otras 177 corresponden a domicilios unifamiliares. La superficie media de los inmuebles en comunidades queda, al final del octavo mes del año, en unos 100 metros cuadrados, mientras quien puede permitirse el lujo de estrenar una villa disfruta de mucho más espacio, con una media de 226 metros cuadrados.