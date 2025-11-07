Castellón se vuelca con la Gran Recogida de Alimentos 2025

Este viernes ha comenzado la Gran Recogida 2025 que se desarrollará hasta el domingo 9 de noviembre en más de 138 supermercados y cadenas de alimentación en toda la provincia de Castellón, con el objetivo de alcanzar 300.000 kilos, bien a través de alimentos o de donaciones económicas, que se destinarán a proveer de una cesta básica a las 20.000 personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y reciben apoyo alimentario a través de las 117 entidades sociales con las que el Banco de alimentos de Castellón colabora.

María Tormo participó en la puesta en marcha de la campaña en El Corte Inglés. / Mediterráneo

Entre las entidades e instituciones que colaboran con esta iniciativa está la Diputación de Castellón, que también se ha sumado a la Gran Recogida. La diputada María Tormo ha participado este viernes en el arranque del evento solidario más importante del año en la lucha contra el hambre y el desperdicio alimentario.

“El Banco de Alimentos desempeña un papel fundamental en la sociedad que desde la Diputación seguiremos mostrando nuestro máximo apoyo”, ha añadido la diputada provincial.

Gran Recogida en Alcampo / Kmy Ros

Tormo ha asistido al arranque de la iniciativa en El Corte Inglés de Castellón, uno de los muchos centros comerciales que se suman a la Gran Recogida 2025. De hecho, en las enseñas de alimentación del Grupo (Supermercados El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Sánchez Romero) se amplía así el periodo oficial de la campaña hasta el 16 de noviembre.

Los clientes podrán realizar su donativo directamente en el momento del pago de su compra, eligiendo entre cantidades fijas de 1€, 3€, 5€, 10€, 25€, 50€, o cualquier otra cantidad que deseen aportar. Esta modalidad estará disponible tanto en tienda física como en la app y las páginas web www.elcorteingles.es/supermercado/ y www.hipercor.es.

Cartel de la Gran Recogida 2025 en una tienda de Mercadona. / Mediterráneo

El importe recaudado será gestionado íntegramente por los Bancos de Alimentos para adquirir los productos que sean más necesarios en cada territorio, optimizando así la eficiencia logística y la respuesta a las necesidades reales de cada zona. Este sistema permite mejorar la operatividad de los 54 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL y evita desplazamientos de mercancías. Esta acción solidaria permitirá que más de un millón de personas accedan a una alimentación equilibrada.

Además, El Corte Inglés realizará una aportación adicional en productos de primera necesidad equivalente al 10% de la recaudación obtenida, reforzando su implicación en esta iniciativa solidaria.

La campaña contará con el apoyo de personas voluntarias en los centros, así como con acciones de comunicación en tienda, web y redes sociales, para fomentar la participación de los clientes.

Mercadona

También, como en años anteriores, Mercadona aportará el 10% de la recaudación total a esta iniciativa solidaria y pone a disposición de la misma sus puntos de venta.

En total participarán 1.589 tiendas de Mercadona en toda España, de las cuales 33 corresponden a la provincia de Castellón.

Mercadona aboga por la modalidad de donación monetaria porque, además, es más sostenible, ya que reduce el transporte, la clasificación y el almacenaje innecesario, logrando que la ayuda llegue antes, mejor y con un menor impacto ambiental. Asimismo, ofrece ventajas fiscales, ya que las donaciones quedan reflejadas en el tique de compra y pueden desgravarse en la declaración de la renta (más información en granrecogida.org).