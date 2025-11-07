La Diputación afianza Castellón como referente turístico en el mercado británico

El Patronato Provincial de Turismo de Castellón ha participado esta semana en la feria turística World Travel Market de Londres para seguir mostrando las excelencias turísticas de la provincia ante el principal emisor de turistas a España.

El vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, se ha desplazado a la cita anual y, como ha subrayado, “la World Travel Market es una de las tres ferias más importantes del mundo y, por tanto, una asistencia obligada para el sector del turismo. Una oportunidad única para difundir el potencial de nuestra provincia para ser visitada y disfrutada los 365 días del año”, ha resaltado el vicepresidente provincial.

Una de las actividades fue una presentación gastronómica. / Mediterráneo

Y es que la World Travel Market de Londres ofrece la oportunidad a toda la industria del turismo mundial de reunirse, establecer contactos, negociar y llevar a cabo diferentes acciones comerciales, ofreciendo también a sus participantes la oportunidad de conocer las últimas tendencias de la industria del turismo.

Así, con el fin de seguir dando pasos en la estrategia de la Diputación de Castellón para seguir reforzando la provincia como un destino turístico de excelencia, el Patronato Provincial de Turismo ha llevado a cabo una serie de reuniones con el objetivo puesto en seguir intensificando las acciones promocionales para incrementar el número de turistas británicos que visitan Castellón, no solo en verano, sino todo el año.

Encuentros

Dentro de las reuniones programadas, el Patronato Provincial de Turismo ha mantenido encuentros con turoperadores para analizar el presente del sector turístico en la provincia y trabajar para conseguir un crecimiento en el mercado británico.

Reuniones con empresas tecnológicas como HeyTRIP, que se encarga de proporcionar servicios de distribución para hoteles, coches y vuelos a nivel mundial. Asimismo, también ha tenido reunión con EasyJet holidays, el turoperador online de la aerolínea EasyJet que ofrece paquetes vacacionales flexibles a destinos populares en Europa y otros continentes. Tras estas primeras tomas de contacto en Londres, el objetivo es trasladar las propuestas a empresarios de la provincia para ver el interés que pueda haber para poder implantar alguno de estas líneas de negocio en la provincia para ofrecer una experiencia más completa y atractiva.

La cita en Londres también ha servido para llevar a cabo reuniones con las agencias de viajes on line como E-dreams, Expedia o Destinia con el fin de hacer campañas publicitarias y comarketing nacional e internacional. “Sin duda, la captación de viajeros extranjeros es un factor muy importante para consolidar la industria turística provincial, pilar básico de la economía de Castellón”, ha incidido Andrés Martínez.

Además, el vicepresidente provincial ha explicado: “El objetivo es seguir manteniendo reuniones de trabajo para ampliar el mercado y aprovechar, del mismo modo, las conexiones aéreas que hay en el aeropuerto de Castellón con Inglaterra”. En este sentido, ha puesto en valor el crecimiento del aeropuerto con las conexiones aéreas y ha hecho hincapié en “seguir aumentando el interés del turista internacional por la provincia de Castellón”.

Gastronomía mediterránea

Por último, la Diputación también ha estado presente en la presentación gastronómica y turística de la Comunitat Valenciana. Bajo la marca L'Exquisit Mediterrani, la Comunitat Valenciana ha llevado al Reino Unido una propuesta que promueve la excelencia, la sostenibilidad y la identidad mediterránea, poniendo en valor la riqueza de sus productos locales y su gastronomía.

En este sentido, el vicepresidente responsable del área turística ha añadido que la gastronomía es uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia, “y a través del club de producto Castelló Ruta de Sabor, apostamos de manera clara y decidida por promocionar la provincia como destino turístico gastronómico, porque tenemos los mejores alimentos y los mejores platos”. Andrés Martínez ha recalcado que “Castelló Ruta de Sabor permite conocer de cerca y saborear la excelencia y calidad de los mejores productos y la gastronomía de nuestra provincia. Es una marca singular y diferenciadora frente a otros destinos, con productos de kilómetro cero”.

En su conjunto, la presente edición de la World Travel Market, “ha sido una nueva oportunidad para mostrar las riquezas turísticas de la provincia de Castellón con el fin de abrir nuevos mercados y seguir creciendo en el país británico”, ha añadido Andrés Martínez.